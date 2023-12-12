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東洋前11月自結EPS 4.37元 逼近去年全年獲利表現

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

東洋（4105）今（12）日公布11月自結獲利表現，單月稅後淨利6,834.5萬元，每股盈餘0.27元；累計今年前11月稅後淨利10億8,765.8萬元，每股盈餘為4.37元，每股盈餘已逼近去年全年4.4元表現。

東洋公布指出，11月份合併營業收入4億8,710.8萬元，合併營業利益9276.5萬元，合併稅前淨利8835.5萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6,834.5萬元，每股盈餘0.27元。

東洋累計至11月份為止，合併營業收入為49億9,744萬元，合併營業利益12億9,674.4萬元，合併稅前淨利為14億784.1萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利10億8,765.8萬元，每股盈餘為4.37元。

東洋今年受惠微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB 分潤進帳與公費流感疫苗挹注，今年獲利表現良好，法人預期東洋今年全年每股盈餘將挑戰5元，由於看好東洋 Lipo-AB出貨動能將延續至明年，今年獲利有望挑戰近五年新高。

東洋

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