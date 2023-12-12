東洋前11月自結EPS 4.37元 逼近去年全年獲利表現
東洋（4105）今（12）日公布11月自結獲利表現，單月稅後淨利6,834.5萬元，每股盈餘0.27元；累計今年前11月稅後淨利10億8,765.8萬元，每股盈餘為4.37元，每股盈餘已逼近去年全年4.4元表現。
東洋公布指出，11月份合併營業收入4億8,710.8萬元，合併營業利益9276.5萬元，合併稅前淨利8835.5萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6,834.5萬元，每股盈餘0.27元。
東洋累計至11月份為止，合併營業收入為49億9,744萬元，合併營業利益12億9,674.4萬元，合併稅前淨利為14億784.1萬元，歸屬於母公司業主之稅後淨利10億8,765.8萬元，每股盈餘為4.37元。
東洋今年受惠微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB 分潤進帳與公費流感疫苗挹注，今年獲利表現良好，法人預期東洋今年全年每股盈餘將挑戰5元，由於看好東洋 Lipo-AB出貨動能將延續至明年，今年獲利有望挑戰近五年新高。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 無下限！百萬空地遭惡鄰霸佔停車 她裝鐵門被嗆「找立委喬」
▪ 試水溫成功！雄獅回歸、劉媽媽東區店面租出去了
▪ 全聯會：2024房市「穩」 這因素恐帶動房價再漲
▪ 桃園最小危老案！基地19坪老透天變身電梯華廈
▪ 台中高雄捷運「房價陷落區」曝 這站便宜4成
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言