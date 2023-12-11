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統一超營收／受惠展店、雙11檔期 11月創同期新高

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
7-ELEVEN。圖／統一超商提供
7-ELEVEN。圖／統一超商提供

統一超（2912）今（11）公告11月營收為268.7億元，年增8.3%，創歷史同期新高，受惠於台灣7-ELEVEN持續展店，把握雙11購物節、感恩節、冬季保暖、歲末聚會與送禮等節慶節令商機，深耕鮮食、咖啡、思樂冰、霜淇淋、預購、全店行銷等貢獻；轉投資事業包括菲律賓7-11、康是美、台灣星巴克、黑貓宅急便、上海7-11等，均挹注營收成長。

進入12月，統一超表示，把握歲末年終商機，推出耶誕購物節、第30屆亞洲棒球錦標賽、雙十二購物節、冬至與跨年等豐富主題活動，整合集團內外資源，持續開發話題商品與全店行銷活動增添買氣。

台灣7-11門市持續展新店，截至今年11月底店數6,843家，和去年同期店數6,598家相比，淨增加245家。

在鮮食方面，台灣7-11搶攻溫暖食飲、跨界聯名商機有成，帶動相關類別業績成長1至2成。攜手五星級飯店主廚團隊、米其林餐廳，開發豐富多元的個人化鍋物與湯品，滿足上班族、小家庭客層天冷吃鍋、喝湯的溫補需求。

熱食自助區深耕「星級饗宴-滷味」，全台展店已突破4,000店，並持續開發話題新品如「香滷大豆干」、「韓式辣味魚糕」、「香濃芋頭燒」；更率超商之先，攜手串流戲劇開發聯名特色商品，跨鮮食、甜點、思樂冰、CITY系列類別開發聯名限定美味、包裝，為營運增添動能。

台灣7-11咖啡事業部以「開發節令新品」、「深耕精品市場」、「擴大永續服務」3大做法深耕咖啡與茶飲市場。部署永續循環經濟，7-11攜手統奕包裝整合集團資源自建「OPEN iECO循環杯服務」已突破千店大關，更提前於環保署法規要求前陸續於特定門市使用OPEN iECO循環杯蓋，新品、新服務持續滿足市場需求，多元作法下帶動類別業績穩健成長。

7-11藉由線上線下策略，串聯逾6,800家門市、安心取、i預購、iOPEN Mall，陸續展開7-ELEVEN Day購物節、黑五購物節活動，藉由OPEN POINT會員專屬優惠、商品選擇、門市店取等多元複合服務滿足需求。

掌握低溫保暖、耶誕節備禮商機，同時因應天冷保暖需求，強化暖暖包、暖衣等用品備貨與優惠，實體門市與線上平台共同開拓銷售渠道，挹注相關類別業績業績成長一至兩成。

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