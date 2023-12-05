台灣人超愛買房？10年來房貸金額大增4兆元

根據內政部不動產資訊平台資料顯示，購置住宅貸款餘額今年第2季與第3季雙雙突破10兆元，10年間國人的房貸金額就增加4.3兆元，顯示國人有許多資產都在不動產上，其中房貸金額第一名的是新北市，房貸餘額還有2.4兆元，不過10年間成長最多的是新竹縣，房貸餘額增加了1.27倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，不動產是許多家庭最高價的資產，統計國人的房貸金額已經突破10兆元，因此利率升息降息、房價波動都與許多家庭息息相關，尤其這波利率連五調漲後，許多家庭都面臨利息支出增加的狀況，也因為愈來愈多的資金投入房市，房價最好不要出現大幅波動，對於整體經濟才會較為穩定。

統計顯示，2013年第3季全國購置住宅房貸餘額為6兆元，今年第3季已經成長到10.2兆元，10年來增加高達72%；雙北市變化趨勢明顯，新北市與台北市2013年第3季房貸餘額都為1.5兆，不過10年過去，新北市增加到2.4兆，但台北市僅增加到1.9兆，反映雙北生活圈趨勢明顯，北市因為房價相對較高且屋齡老舊，新增的供給量又少，通勤族沿著捷運、公路往新北購屋，新北市房貸增加速度明顯高於北市。

成長超過一倍的還有台中市，2013年第3季房貸金額總計7,060億元，今年第3季已經成長到1.4兆元；台南市則是從2,789億元增加到5,943億元；成長幅度最大的是新竹縣，從1,704億元增加到3,866億元，雖然市場規模不如六都，但成長幅度高達127%卻超越六都。

曾敬德表示，六都之中只剩下台南市的房貸餘額不到兆元，其餘都會區因為交易穩定加上房價明顯走揚，房貸金額持續攀升，從房貸金額增加的幅度來看，也可以看出哪些區域是過去一段時間的房市熱區。 資料來源／信義房屋

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