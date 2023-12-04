宏碁智醫落實預防醫學 推出「憶生元」次世代益生菌

宏碁智醫（6857）以科技賦能促使醫療產業進化，攜手國內多家醫學中心，研發以人工智慧輔助的醫療判讀軟體，針對眼、骨、心、腦等重要疾病做到提前篩檢、提前預防。

根據世界衛生組織統計，全球有超過5,500萬人患有失智症，造成的經濟損失高達1.3兆美元，且因失智症會導致老年人失能無法自主生活，現已列為全球第七大死因。有鑒於社會大眾對於腦部、神經系統保健的關注與需求，宏碁智醫已投入資源，以神經精神量表為基礎，發展出「AI-Assisted NPI Analysis System」智慧情緒分析系統，已成功導入多家臨床場域，更曾榮獲國家新創獎的殊榮。

此外，宏碁智醫更投入益生菌的研究，藉由腸腦軸線的理論基礎，發展出次世代益生菌。益生菌在人體中扮有重要角色，透過益生菌在腸道中轉化特定植化素並經由循環系統進入腦部，可以刺激神經系統產生關鍵營養因子。宏碁智醫與益生菌和腦神經領域專家合作，透過不斷的分析，找到神經元所需的關鍵營養因子與傳導物質，進而發展出人類所需要補給的營養素「憶生元」。

宏碁智醫希望藉由智慧情緒分析系統整理出個人健康的進程，加上未來「憶生元」次世代益生菌提供適當的健康補給，落實提早篩檢、提前預防的觀念，就能維持民眾的健康，增進個人和家庭生活質量。

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