高雄亞灣區崛起、最貴一戶近億元 專家：價格實惠

高雄亞洲新灣區房市近年快速發展，業者表示，新建案每坪40萬元已是低標，隨著五大建設逐一完成，區域房市已逐漸與北高雄的農十六和美術館爭鋒。

如近幾年完工的「定潮」、「遠雄THE ONE」、「大船入港」，根據實價登錄資料顯示，這些社區房價基本都在4字頭以上，而高樓層、具景觀的物件，房價更站上5字頭。

其中定潮目前實價揭露累積71戶，最貴一戶近1億元、每坪單價站上5字頭，為目前亞灣區最貴豪宅。

亞洲新灣區2003年正式啟動開發，迄今已經20年，區域內最大的特色就是重大公共建設聚集，包括高雄市立圖書總館、總圖二期文創會館、高雄展覽館、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、輕軌第一階段等。

在總統蔡英文欽點為5GAIoT（人工智慧物聯網）創新園區，行政院加碼成為「亞灣2.0智慧科技創新園區計畫」，釋出亞灣區13.19公頃精華土地，打造企業旗艦中心聚落後，讓亞洲新灣區成為高雄最具發展性的區段。

業者表示，備受注目的特貿三都更案也為區域提供不少頂級A辦空間，並同時建設5GAIoT創意交流中心、產業創新設計館、智慧零售體驗館、智匯學院、托育家園等超過千坪的產業及公共服務空間，預計可創造4千個就業機會。

因為有重大公共建設、高科技產業以及就業人口等紅利加持，讓亞洲新灣區的房價水漲船高，以位於亞灣區內的指標豪宅「國硯」為例，目前成交最高單價為68.66萬。

近幾年完工的「定潮」、「遠雄THE ONE」、「大船入港」，根據實價登錄資料顯示，這些社區房價基本都在4字頭以上，而高樓層、具景觀的物件，房價更站上5字頭。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨指出，高雄市政府這幾年招商成效不俗，亞洲新灣區就是相當重要的一環，尤其新建案房價4~5字頭對於中北部、甚至國外的客群來說都算實惠，未來各種高科技產業、人才進駐後，勢必可對區域房價產生正面效應。

亞洲新灣區未來還有不少開發計畫，例如高雄軟體科學園區二期第一棟大樓就已經動工，預計2026年完工，而全球第一座生成式AI醫療產業聚落也都將落腳在亞洲新灣區。

此外，好市多高雄店也將遷到亞洲新灣區內的80期重劃區，將興建一座佔地萬坪、樓高4樓的亞洲旗艦店。

亞洲新灣區內更有不少頂級飯店，例如高雄洲際酒店、晶英國際行館、高雄承億酒店等，高雄日航酒店則預計2024年開幕，屆時不僅高科技人口將進駐，也將吸引不少商務客、遊客進入亞洲新灣區。 國城定潮 圖／業者提供

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