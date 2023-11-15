算準今年死裡逃生 命理師：2024房市有價無市

再過一個多月，就進入2024年。風水命理專家蔡上機去年預測今年房市「死裡逃生、春風吹又生」，房市也順利度過「史上最重打炒房」平均地權條例修法考驗。至於2024年，他斷言，將是有價無市的一年。

他表示，這種態勢，有利有計劃買房的買方，因為市場不熱，沒有太多人競爭，對於有需要的買房的人來說，有更多的選擇及比價空間，可以好好的看一看，做出最有利的選擇。

蔡上機表示，今年2023年主管房地產宮位的田宅宮，逢武曲、天府財庫星進駐，因此雖然政府重手打炒房，一度令房市交易低迷，但市場並未崩壞，由於事後政府新青安等措施，房市回復交易量，價格也持續推升。

至於2024年，紫微斗數星盤顯示，代表政府主管機關的國運流年宮及父母宮，化忌星進入主管房地產的田宅宮。簡單說，2024年政府主管部門仍會對房地產進行調控，另外台灣時局，還有國際社會情勢也會抑制房地產交易能量。

不過由於2024流年田宅宮化祿星，加上逢太陰、太陽、火星，落在12地支的未宮，自己可以給自己財運能量。

實務上來看，由於土地價格成本、營造成本居高不下，加上房地產及建築業者一直努力撐住房價，2024台灣房地產市場，房價部分不太容易下跌，但市場交易量放緩，也不致刺激房價持續上漲。

蔡上機表示，明年這種情況，有利有計劃買房的買方，也建議買方如果有中意的物件，應當積極出手，以免市場若又站在賣方時，又得追價，且買房都無法比較，來不及選擇，人家就賣掉了。

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