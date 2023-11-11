1111雙胞胎日 北市去年新生兒每10人就有一對雙胞胎
1111不只是購物節，也是台灣的雙胞胎日，在出生率節節下降的今日，雙（多）胞胎出生所占比例不降反升，由社團法人台北市雙胞胎協會與國立空中大學聯合主辦「雙（多）胞胎相見歡暨親子運動會」，今天下午在空中大學舉行，現場聚集50多對雙胞胎 ，主辦單位希望透過各項親子活動，籲請政府與社會各界重視雙多胞胎孕產婦與家庭的需要。
今天的活動安排相當多元有趣，包括1-2歲的雙胞胎小朋友推蹺蹺車，雙胞胎親子穿衣賽、親子S行三角錐來回、親子九九乘法賽以及雙胞胎踢毽子比賽等。
會場看到許多模樣可愛、相似度百分百的寶寶們滿場跑，成為矚目焦點，還有爸媽們大手牽小手參與趣味競賽，熱鬧非凡 。
台北市衛生局長陳彥元表示，台北市2022年出生的單胞生產為1萬3829人，雙胞胎則有687對，還有12個是三胞胎以上，相當於雙、多胞胎嬰兒就占了10%。以往在高風險妊娠的照顧上，並沒有特別關照雙胞胎和多包胎的需要，未來在政策考量上，確實需要多關照雙（多）胞胎家庭的需求。
本身也是雙胞胎的雙胞胎協會創會理事長、台大健康政策與管理研究所教授張玨表示，政府不斷提出在少子女化下要國家養，也在社安網提出要接住每一個嬰幼兒，但放眼望去政府究竟替為國家增產報國的雙多胞胎與家庭做了甚麼？
以推動周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫來說，看到的多是對未婚媽媽或家暴、中低收入戶的孕產婦追蹤，卻少有對雙（多）胞胎家庭追蹤協助。
張玨認為，政府要拿出魄力來，從重視雙多胞胎孕產婦與家庭的需要，才能全面展現提升少子女現象的誠意。
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