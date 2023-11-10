「動畫冬橫町」登陸台中 八大經典作品首次集結登場

瞄準中部動畫迷市場商機，「動畫冬橫町」今(10)日起至12月12日在台中新光三越登場，八大經典作品《航海王》、《七龍珠》、《劇場版美少女戰士Cosmos》、《境界觸發者》、《屁屁偵探》、《小魔女DoReMi》、《數碼寶貝》、《光之美少女》首次集結，現場網羅各作品的人氣經典商品及活動限定商品，吸引大批動畫迷蜂湧而至。

值得一提的是，各作品設置主視覺拍照點，一次網羅八大動畫作品展示，加上人氣經典商品及活動限定商品，如《航海王》全新五檔魯夫造型抱枕、玩偶、新四皇浴巾及燙金馬克杯，吸引資深海賊迷的目光。

此外，還有《小魔女DoReMi》經典道具純銀首飾、限量預購30cm超大波隆悠遊卡；《開闊天空！光之美少女》的經典變身道具；劇場版《數碼寶貝 02 THE BEGINNING》、《屁屁偵探》，以及《七龍珠》、《劇場版美少女戰士Cosmos》、《境界觸發者》等限定經典商品，就是要讓粉絲滿載而歸。

新光三越表示，「動畫冬橫町」限時推出不同作品限定印章，另販售限量單獨集章卡，消費滿額即可獲得，每日滿額贈隨機角色胸章及厚壓克力立牌。首三日及每周六、日，假日消費加碼滿額贈作品精美鑰匙圈，數量有限，送完為止。 動畫迷的裝扮也相當吸睛。記者宋健生/攝影 各作品設置主視覺拍照點，一次網羅八大動畫作品展示。記者宋健生/攝影

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