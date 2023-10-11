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「天鉅之翼」純2房挑戰台中14期地板價 受市場高度矚目

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「天鉅之翼」首推純2房產品，並以「含車位1,438萬起」挑戰14期地板價。記者宋健生/攝影
「天鉅之翼」首推純2房產品，並以「含車位1,438萬起」挑戰14期地板價。記者宋健生/攝影

台中房市熱區14期重劃區，近二年房價不斷上揚，單價甚至站上7字頭。天鉅建設鎖定敦和段置產核心，最新推出的「天鉅之翼」大樓住宅案，首推純2房產品，並以「含車位1,438萬起」挑戰14期地板價，在市場引起高度矚目。

天鉅建設銷售副總經理曾景烽指出，此案已購客中，約有三成是來自中科園區的年青菁英客層，另外也有不少在地的首換族。大家都看好14期的發展潛力，以及此案的產品規劃與高CP值親民價格。

曾景烽表示，14期低密度、高綠覆規劃，占地面積404公頃，大約是七期新市政中心的3.7倍、水湳中央公園的6倍大。且鄰近74號快速道路，擁有台中洲際棒球場、巨蛋園區、漢神洲際購物中心、統一集團太子置地廣場等建設利多。

加上鄰近水湳經貿園區、11期崇德生活圈，均讓14期宜居特性前所未見。也因此吸引北部指標建商紛紛購地推案，如以往只在七期開發的大陸建設，首次南下的新美齊、宏璟，以及指標建商國泰建設等加碼佈局。

台中知名品牌建商如元鈞、順天、寶輝、雙橡園、陸府、精銳、惠宇、磐興等，更是接連插旗搶進，觀察區域內全都是數一數二的一線建商，甚至比七期重劃區的陣仗更為驚人。

進一步分析，由於14期鄰近水湳經貿園區，隨著中央公園特區地價不斷創新高，14期土地行情也受到帶動，持續改寫地價紀錄。

而在14期購地的大陸建設、新美齊、華固、宏璟與鼎固-KY尚未推案，精銳建設最新個案已站上7字頭，14期仍有創價的可能，也帶動房市願景起飛、新富族群移入的紅利，堪稱「新七期特區」。

天鉅建設此次鎖定14期「敦和段」置產核心，首推純2房「天鉅之翼」，並以「含車位1,438萬元」挑戰14期地板價。此案基地位於德和一街，規劃地上10樓、地下二層建築，戶數共39戶，坪數約25.5坪的2房2廳2衛產品，總銷6億元。

曾景烽指出，區域鄰近個案入手門檻相對較高(別墅、3至4房產品)，反觀「天鉅之翼」在價格上的優勢，讓真正想要買好房子的人可以住進真正的蛋黃區，更改變14期的居住門檻，建案公開一個半月，來客超過100組，市場反應熱絡。

曾景烽強調，「天鉅之翼」正對名校衛道中學，位居敦化、松竹、中清路雙十字軸核心，且受惠水湳經貿巨大的住、商、文教能量，平祿壽司、路易莎、麥當勞、全聯、全國電子等品牌旗艦店匯聚，校園、公園及商圈生活機能完整。

此案並聘請榮獲新銳建築師獎的建築師蔡韋丞、甲級日安東營造，打造展翅飛翔的建築外觀，基地規劃退縮花園，延伸31米棟距，中高樓層擁有衛道中學無限棟距，堪稱2房稀有規劃，成為14期炙手可熱的置產標的。

此案已購客中，約有三成是中科的年青菁英客層，另有不少在地首換族。記者宋健生/攝影
此案已購客中，約有三成是中科的年青菁英客層，另有不少在地首換族。記者宋健生/攝影

建商 重劃區

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