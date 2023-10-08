攜手 GoPro 專業玩家 讓阿里山顛覆你的旅遊想像

阿里山憑藉精彩絕倫的五大奇景：「日出、雲海、鐵道、森林、晚霞」而廣受國內外遊客歡迎，但能玩的不只是這樣。交通部觀光署阿里山國家風景區管理處首次攜手GoPro台灣代理商忠欣股份有限公司，邀請多名GoPro百萬玩家，舉辦三天二夜的影片創作營，期待透過創作者的體驗過程與視角，用影片向國內外的眾多GoPro愛用者及喜愛旅遊的大眾，行銷阿里山的新印象。

阿里山管理處處長洪維新表示，不只白天好玩，夜晚的阿里山一樣大為精彩。本次創作營行程路線中規劃的景點有動有靜，日間走步道、訪茶園、嚐美食、餵鹿、射箭、下河放魚筌並做有趣的揉茶與愛玉DIY；夜間放鬆思緒來看滿天的星空閃爍及遍山的螢火蟲飛舞，又或是在鄒族勇士的帶領下，進行充滿神秘與刺激的山林探索。

GoPro玩家們在影片創作營最後一天的分享會中，紛紛提到「這並不是我們第一次來阿里山，但這次走訪的地方，跟我們想像中、記憶中的阿里山非常不一樣，原來這裡還有這麼多的可能性。我們不知道有那麼多種體驗可以嘗試，甚至深入部落玩！」玩家們將三天的體驗感受融入影片剪輯中，產出三支風格各異的短影片，不管是正在規劃情侶出遊、親子出遊或是想要獨自冒險的你，都能從影片中看到與想像中不同，讓你驚豔的阿里山。也歡迎大家至阿里山旅遊同時，別忘了記錄下眼前美景。

GoPro影片創作營相關作品請至阿里山國家風景區管理處官網http://www.ali-nsa.net/，官方YT頻道https://www.youtube.com/@Alishannsa 或至「阿里山 新印象」粉絲專頁查詢。 二延平步道。觀光署阿里山管理處提供 揉茶體驗。觀光署阿里山管理處提供

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