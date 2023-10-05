快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

「新神鴨」YARIS CROSS 今起各大展間展出

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
YARiS CROSS汰舊換新價66萬元起跳超吸睛。業者提供
YARiS CROSS汰舊換新價66萬元起跳超吸睛。業者提供

想換休旅車的小資族注意囉！全新的YARIS CROSS新車今天起在各大TOYOTA的展間展出，一早就已經吸引對這款車有興趣的消費者上門賞車，預計雙十連假將會吸引更多的想換車的民眾前往看車，目前交車已經在排隊當中，愈早訂車，才有機會早點拿到新車到處趴趴走。

汽車達人表示，疫情改變用車生態，開車趴趴走的需求越來越多，推升休旅車的需求，消費者開始捨棄轎車換休旅車，國產小型SUV出現龐大的市場需求，YARIS CROSS從「小鴨」蛻變為「新神鴨」，已成為市場討論熱度最高的車款，8月下旬開放預訂後，已累積超過2,000台的訂單有機會接棒成為新國民車。

YARIS樣貌完全改變，有點神似進口休旅車RAV4， 空間更直逼目前中、小休旅車銷售量最好Corolla Cross，最重要價格軸距更親民，入門款71萬元起，汰舊換新只要66萬元起跳，強調在都會風格中，保有SUV強悍與大器的風格強調好玩、好裝、好開，全面搶攻市場休旅車需求大餅，隨著今天全展間全面展出，推估銷售量還會衝高，明年的年度銷售目標達2萬台。

YARiS CROSS車款有多項優勢，首先價格對於所有想換休旅車的消費者而言是超高CP值，其次， 4.3公尺的車身設計，具有最小迴轉半徑5.2公尺的靈活優勢，讓消費者能夠輕鬆的穿梭在都會巷弄中；再搭配全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎，與平均油耗17.5km/l的省油表現，有效降低消費者的用車成本。

第三，休旅車必須要有的超大空間，YARIS CROSS具有方正的458L超大行李廂空間，而行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂，再加上高度兩段式可調隔板、與足踢感應式電動尾門(潮玩版)，讓消費者能夠自在運用充足的置物機能。

第四，乘坐空間超寬闊，YARIS CROSS透過最大化軸距設計，在4.3公尺的車身尺寸下創造出2,620mm的優異軸距表現，搭配上出色的頭部與膝部空間，提供乘客寬敞乘坐空間；此外，YARIS CROSS更配備兩段椅背傾角可調後座椅、後座出風口(酷動版、潮玩版)及雙Type-C充電孔，非常適合消費者喜愛使用三C產品需求。

全新的YARiS CROSS新車今天起在各大TOYOTA的展間展出，一早就已經吸引對這款車有興趣的消費者上門賞車。業者提供
全新的YARiS CROSS新車今天起在各大TOYOTA的展間展出，一早就已經吸引對這款車有興趣的消費者上門賞車。業者提供
全新的YARiS CROSS新車今天起在各大TOYOTA的展間展出。業者提供
全新的YARiS CROSS新車今天起在各大TOYOTA的展間展出。業者提供

休旅車 消費 TOYOTA

延伸閱讀

TOYOTA YARiS CROSS正式上陣 車市銷售將重新洗牌

就在住家附近 苗栗76歲婦人遭休旅車擦撞送醫不治

預接單破2千張 國民入門休旅TOYOTA YARiS CROSS售價71萬起

展間實車首次曝光！Toyota YARiS Cross三車型72.5萬元起熱烈預售中

相關新聞

打到手軟為何房價不跌？李同榮曝「恨死看空專家」關鍵

房市9月六都交易量表現，合計2萬1083棟，年增14.8%、月增4.4%，是今年以來連3個月年增率轉正成長，而Q2六都平...

家用寬頻促銷戰 中嘉推「用多少算多少」199元低價搶市

中嘉寬頻行銷事業處副總經理顧景琪表示，中嘉寬頻今年8月推出創新「計量光纖」，顛覆過往光纖上網吃到飽月租及綁約的資費設計，...

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

基泰忠孝大樓125億交易，背後買主真實身分曝光。據業界知情人士透露，目前浮上台面的李姓自然人可能只是代理人，從去年的基泰...

聯經與台灣社會企業永續發展協會攜手 創辦人文企業獎

聯經出版與社團法人台灣社會企業永續發展協會（ASSET）共同合作，首次舉辦「人文企業獎」，自即日起至11月30日接受報名...

「新神鴨」YARIS CROSS 今起各大展間展出

想換休旅車的小資族注意囉！全新的YARIS CROSS新車今天起在各大TOYOTA的展間展出，一早就已經吸引對這款車有興...

星宇航空插旗泰國第二個定期航點 明年1月18日起每週三班直飛清邁

星宇航空（2646）今（5）日宣布，明年1月18日開闢台北-清邁直飛航線，每週三班次往返，提供前往泰北的旅客更便利的飛航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。