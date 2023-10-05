「新神鴨」YARIS CROSS 今起各大展間展出
想換休旅車的小資族注意囉！全新的YARIS CROSS新車今天起在各大TOYOTA的展間展出，一早就已經吸引對這款車有興趣的消費者上門賞車，預計雙十連假將會吸引更多的想換車的民眾前往看車，目前交車已經在排隊當中，愈早訂車，才有機會早點拿到新車到處趴趴走。
汽車達人表示，疫情改變用車生態，開車趴趴走的需求越來越多，推升休旅車的需求，消費者開始捨棄轎車換休旅車，國產小型SUV出現龐大的市場需求，YARIS CROSS從「小鴨」蛻變為「新神鴨」，已成為市場討論熱度最高的車款，8月下旬開放預訂後，已累積超過2,000台的訂單有機會接棒成為新國民車。
YARIS樣貌完全改變，有點神似進口休旅車RAV4， 空間更直逼目前中、小休旅車銷售量最好Corolla Cross，最重要價格軸距更親民，入門款71萬元起，汰舊換新只要66萬元起跳，強調在都會風格中，保有SUV強悍與大器的風格強調好玩、好裝、好開，全面搶攻市場休旅車需求大餅，隨著今天全展間全面展出，推估銷售量還會衝高，明年的年度銷售目標達2萬台。
YARiS CROSS車款有多項優勢，首先價格對於所有想換休旅車的消費者而言是超高CP值，其次， 4.3公尺的車身設計，具有最小迴轉半徑5.2公尺的靈活優勢，讓消費者能夠輕鬆的穿梭在都會巷弄中；再搭配全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎，與平均油耗17.5km/l的省油表現，有效降低消費者的用車成本。
第三，休旅車必須要有的超大空間，YARIS CROSS具有方正的458L超大行李廂空間，而行李廂下層置物空間還可容納2個20吋行李廂，再加上高度兩段式可調隔板、與足踢感應式電動尾門(潮玩版)，讓消費者能夠自在運用充足的置物機能。
第四，乘坐空間超寬闊，YARIS CROSS透過最大化軸距設計，在4.3公尺的車身尺寸下創造出2,620mm的優異軸距表現，搭配上出色的頭部與膝部空間，提供乘客寬敞乘坐空間；此外，YARIS CROSS更配備兩段椅背傾角可調後座椅、後座出風口(酷動版、潮玩版)及雙Type-C充電孔，非常適合消費者喜愛使用三C產品需求。
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