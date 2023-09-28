影／YARIS CROSS上市！預接單破兩千 年度目標兩萬台

TOYOTA總代理和泰今天正式發表全新Yaris Cross跨界休旅上市，開出71萬起的建議售價，均較預售價調降1.5萬元。承接品牌入門級距的「跨界神鴨」，Yaris Cross憑藉著亮眼的空間表現、完整的主被動安全配備、以及全新世代的高質感內外設計，成為市場的熱門選項之一。Yaris Cross以4310mm的車身、創造出458L的超大行李廂空間，搭配絕佳的17.5km/l平均油耗，與標配Toyota Safety Sense及6SRS氣囊等多項主被動安全配備。

車系編成共分為「享樂版」、「酷動版」、「潮玩版」三款，正式售價則分別為71、75與82萬元，於8月下旬開放預訂，還未上市就已接獲超過2,000張訂單，而新車預計從十月份便能開始交車，和泰汽車更訂出年度販售兩萬台的目標。 TOYOTA總代理和泰汽車今天正式發表全新Yaris Cross跨界休旅上市，以年輕世代客層為訴求。記者林俊良／攝影 TOYOTA全新Yaris Cross跨界休旅上市，以4310mm的車身、創造出458L的超大行李廂空間，搭配絕佳的17.5km/l平均油耗，與標配Toyota Safety Sense及6SRS氣囊等多項主被動安全配備。記者林俊良／攝影 TOYOTA Yaris Cross跨界休旅上市，車系編成共分為「享樂版」、「酷動版」、「潮玩版」三款，正式售價則分別為71、75與82萬元，於8月下旬開放預訂，還未上市就已接獲超過2,000張訂單，而新車預計從十月份便能開始交車，和泰汽車更訂出年度販售兩萬台的目標。記者林俊良／攝影

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