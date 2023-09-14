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2023 秋 OUT 音樂節9月30日公館登場 打造台北品牌的音樂節

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
秋OUT音樂節歷經三年舉辦，已成為台北知名品牌音樂節，受到年輕人高度喜愛，今年在中秋連假舉行，在戶外悠閒、輕鬆聽音樂，已是台北都會音樂新生活型態。照片提供PIPE_LIVE_MUSIC
秋OUT音樂節歷經三年舉辦，已成為台北知名品牌音樂節，受到年輕人高度喜愛，今年在中秋連假舉行，在戶外悠閒、輕鬆聽音樂，已是台北都會音樂新生活型態。照片提供PIPE_LIVE_MUSIC

2023秋OUT音樂節將於今年9月30日(六)、10月1日(日)在公館水岸廣場登場，打造兩大舞台，邀請超過20組最Chill的音樂人開唱，喜歡獨立樂團的你，快揪上朋友們來臺北度過浪漫、輕鬆、快樂的中秋夜晚。

台北市觀光傳播局為扶植民間單位辦理之觀光活動，補助2023秋OUT音樂節，期許活動成為臺北南區的亮點活動，台北在地的品牌音樂節，讓旅客留宿台北，創造更多的觀光周邊產值。

台北南區是台灣獨立音樂發展史上的最大聚集地，每年秋OUT音樂節以年輕族群為主，打造獨立音樂舞台，歷經2018、2019、2022舉辦，已成為台北南區每年秋天常態活動，透過邀請海內外音樂人參與，吸引旅客到訪台北，活動場域更是位於交通便利的捷運公館站附近，不論台北市民、外縣市民眾、觀光客，只要搭上捷運、騎著YouBike即可到達，堪稱全臺最便捷的音樂節。

主辦單位表示，今年活動打造兩大舞台，邀請超過20組最Chill的演出，包含首次演出音樂節的戲劇男神兼瘋狂吉他全能創作歌手鳳小岳、曾與日本新興樂團羊文學共演的仙氣女聲LÜCY、第二季大嘻哈時代饒舌新星Gummy B、入圍金曲獎最佳新人的RnB王子鶴 The Crane，還有好久不見的VOOID、一種心情，以及無妄合作社、夜間限定、冰球樂團、問題總部、露波合唱團等，在疫晴解封下，也邀請海外音樂人參與，包括來自香港的Wellsaid，以及來自泰國的DAYNIM，這將是今年台北最浪漫、輕鬆、快樂的中秋。

現場除了音樂表演，現場還有超酷、超Chill的主題市集，從美食、飲品、到古著選物，吃喝玩買一次到位，當然還有最經典的充氣沙發區，讓你躺著聽慵懶放鬆的音樂、看著美麗的水岸風情、吹著恰到好處的秋日微風，就是特屬於台北都會品牌的音樂節。

主辦單位說，今年將於9月30日、10月1日兩天中秋假期舉辦，人稱戲劇男神的鳳小岳與近來在國際大放異采的LÜCY也將首次於秋OUT音樂節演出，在公館水岸廣場來場浪漫的音樂邂逅，千萬不能錯過中秋連假登場的秋OUT！詳細資訊可查詢KLOOK購票平台(https://www.klook.com/zh-TW/activity/92751/)及秋OUT音樂節臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/chilloutfestivalpipe/)。

秋OUT音樂節歷經三年舉辦，已成為台北知名品牌音樂節，受到年輕人高度喜愛，今年在中秋連假舉行，在戶外悠閒、輕鬆聽音樂，已是台北都會音樂新生活型態。照片提供PIPE_LIVE_MUSIC
秋OUT音樂節歷經三年舉辦，已成為台北知名品牌音樂節，受到年輕人高度喜愛，今年在中秋連假舉行，在戶外悠閒、輕鬆聽音樂，已是台北都會音樂新生活型態。照片提供PIPE_LIVE_MUSIC

觀光 中秋 捷運

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