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六福萬怡毛孩住房專案 加碼送寵物公園大禮包

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福萬怡為南港唯一五星級寵物友善酒店。圖/六福提供
六福萬怡為南港唯一五星級寵物友善酒店。圖/六福提供

六福（2705）旗下六福萬怡再聯手全台最大寵物電商平台「寵物公園PetPark、毛孩市集」推出期間住客好禮，包含暢銷零嘴、鮮食盒餐與毛孩罐罐等，總價值超過400元，入住時出示「寵物公園PetPark APP黑鑽會員」可再享9折優惠。

坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店自去年6月推出「毛孩FUN風趣住房專案」，即廣受歡迎，除規劃毛孩共住的專屬樓層、每日定時清潔消毒給予入住賓客滿滿安全感外，房內完善的寵物備品與豐富毛孩玩具用品，更是獲得入住賓客一至好評與肯定。

此次六福萬怡再推「毛孩FUN風趣住房專案」售價6,280元起，入住時出示「寵物公園PetPark APP黑鑽會員」可享9折優惠，憑寵物展覽門票或工作證，亦可享入住95折優惠，即日起均可預約訂房，專案銷售期間至2023年12月30日止。

六福萬怡為南港唯一五星級寵物友善酒店，「毛孩FUN風趣」共打造了25間汪喵寵物專屬主題房，每房可攜帶2隻中小型犬或貓入住，且房內寵物用品一應俱全，囊括毛孩睡墊、餐碗、水碗及豐富的迎賓禮：寵物天然沐浴組、飼料、罐頭到零食、玩具等，迎賓禮均可帶回家，此外住房專案除享有翌日雙人早餐外，另有酒店規劃的毛孩放風行程，可攜帶雙人下午茶野餐外帶餐一份(內含寵物餐乙份)，至鄰近的寵物友善公園如南港公園、玉成公園、瓶蓋工廠戶外區野餐放風去，若於秋天10月中旬至11月底入住，正逢桂花陸續盛開的季節，還可帶著毛孩到鄰近的南港茶山，走訪桂花滿盛的桂花吊橋、秘境步道，順道再至茶葉製造示範場喝茶品茗。

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