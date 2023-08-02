中秋送禮M型化趨勢 百年品牌郭元益再搶頂級伴手禮商機

有故事的手表，最能打動消費者的心，日本鐘表品牌Seiko必然深闇這個道理，因此近期分別在Seiko 5 Sports和King Seiko系列，推出了復刻60年代經典款的設計。從萬元起跳的親民價格到十萬元起的區間帶，配備不同等級的機芯與打磨程度，但相同的是都能收藏品牌的片段光輝。

2023-08-02 21:04