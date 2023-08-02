中秋送禮M型化趨勢 百年品牌郭元益再搶頂級伴手禮商機
百年糕餅品牌郭元益去年首度推出頂級蛋黃酥與「FOR YOU」伴手禮盒，帶動千元以上伴手禮盒成長三倍，突顯送禮市場「M型化」趨勢。
今年搶攻解封第一個中秋檔期，今年郭元益「FOR YOU」禮盒從外型設計改版、內容增為郭元益百年經典酥皮全系列，更從頂級蛋黃酥升級，每顆從70元上漲為75元，希望推升頂級蛋黃酥口味。
郭元益品牌第五代接班人，郭元益副總經理郭建偉表示，郭元益以前對於高單價禮盒較少著墨，從以往迷你糕餅系列，接著進化為客製化特殊需求，去年起開始推出頂級蛋黃酥與「FOR YOU」伴手禮盒，希望能搶攻高單價禮盒，因此獲得不錯銷售量。
本次禮盒「FOR YOU」由時裝品牌APUJAN詹朴操刀帶來嶄新樣貌，雙層木盒採紐西蘭松木製作，裝盛純手工升級版頂級蛋黃酥之外，組合內容也增添郭元益最受歡迎的「鳳梨奶黃酥、冰沙餡餅、京饌玉露酥」等郭元益百年經典酥皮系列，加上郭元益融合中西式糕餅技法與頂級食材的花千層、日本柚香佐文山包種茶蛋糕等糕點，一盒滿足所有口味需求。
新款郭元益「FOR YOU-花」 (售價1490元/18入)設計上以紅色主調，加入抽象花朵元素，並帶雜訊線條，傳遞品牌乘載著歷史，即便在不同時空、用不同的形式，希望伴隨著糕餅與禮盒，仍堅定為送禮的人表達心意。
即使結婚對數下滑，2011年喜餅營收占比高達七成的郭元益，現在約四成，郭建偉仍希望能提升喜餅服務，宣布推出業界首創的「喜餅到府試吃」專人服務與試餅專屬杯盤餐具，今年邀來「兩個八月」操刀打造郭元益台灣設計師糕餅與喜餅預約試餅之專屬體驗餐具。
郭建偉透露，今年上半年郭元益業績成長一成，主要受惠疫情趨緩，觀光客回流，也因此本月將於桃園機場第一航廈設櫃，加上桃機櫃位，目前郭元益共有23家。
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