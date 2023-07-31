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這一鍋8月1日起全體調薪最高4% 新鮮人無經驗起薪34K

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
這一鍋集團明年將展店至70家，將進用百名新人。圖／取自臉書
這一鍋集團明年將展店至70家，將進用百名新人。圖／取自臉書

這一鍋餐飲集團在疫情降溫後，業績回溫，且有望逐季提升，去年12月全面調薪達7%，今宣布8月1日全體近千名員工再次調薪，平均逾3.2%，最高達4%，兩次總調薪幅達11%。這一鍋預計大舉招募逾百名新人，優化培育留任人才政策。

這一鍋集團持續展店至明年集團店家數預計翻倍成長達70家以上，為延攬人才，集團透過調薪，另提供健全薪酬福利措施、個人職涯地圖推展、升遷考核制度及分潤獎金，期吸引對餐飲有興趣的社會新鮮人加入這一鍋餐飲集團。

這一鍋集團指出，只要通過考核，正職員工一年可調薪8次，享2次晉升機會；計時員工一年調薪可達11次，且享有晉升1次的機會，目標成為台灣前十大雇主品牌，讓員工樂於工作，享受生活。

這一鍋指出，為讓求職者更了解這一鍋集團，業者積極參與各場徵才活動，讓求職者直接面對面認識，8月27日在台中中友百貨舉行徵才活動，現場可了解工作內容，還可直接面試。

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