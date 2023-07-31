與民眾分享週年慶的喜悅 長榮酒店中秋禮盒開放預購

長榮酒店中秋禮盒開放預購。在象徵團圓的中秋節日，帶上禮盒捎上心意，祝福親朋好友福滿中秋。長榮桂冠酒店(台中)今年適逢三十週年慶，特別選用金色的雙層禮盒，以星空點綴蜿蜒銀河的設計帶出鎏金歲月的高雅大氣，藉此與民眾分享週年慶的喜悅。金采雙層禮盒內含明星款商品—蛋黃酥及綠豆凸，售價1,480元，8月20日前預訂只要1,332元(9折)，另有其他四款禮盒同步於長榮桂冠酒店(基隆/台北)販售。

台糖長榮酒店(台南)金采情緣禮盒使用木質調設計，搭配綠色編織紋象徵企業致力永續的願景，內含六款各有風味的月餅，其中新款咖哩綠豆椪是將異國風味融合台式綠豆沙餡，辛香料的香氣融入綿密綠豆沙中，別有一番風味，售價1,280元，8月25日前訂購只需1,088元(85折)。

長榮桂冠酒店(基隆)承襲往年海洋風味，推出外型酷似基隆嶼的基隆嶼經典禮盒，內含基隆嶼肉鬆蛋黃酥9入或基隆嶼海藻魩仔魚鳳梨酥9入；亦有基隆嶼綜合禮盒，內含肉鬆蛋黃酥、海藻魩仔魚鳳梨酥和南洋咖哩酥各3入，兩款禮盒售價皆為860元，9月3日前訂購享早鳥優惠760元(88折)。

長榮鳳凰酒店(礁溪)推出鳳凰迎月系列禮盒共三款；旅行版及醇萃版都是以綿密甜口的港式奶凰月餅配上超夯CAFÉ!N濃萃咖啡；其中，旅行版採用設計款手提箱搭贈咖啡工具箱，定價2,288元，早鳥價2,088元(91折)，而醇萃版則是贈送手搖磨豆機，定價1,588元，早鳥價1,488元(94折)。另有品茗版禮盒是將奶凰月餅搭配新加坡TWG茶包，定價980元，8月21日前訂購享優惠價880元(9折)。

長榮文苑酒店(嘉義)主打月光薈萃禮盒，與「嘉義優鮮」廠商合作，將土鳳梨酥、一口烏魚子及阿里山精選茶包，組合成別具當地農產品特色的禮盒，推薦給喜愛台灣味的消費者，定價1,080元，8月20日前訂購享972元優惠價(9折)。