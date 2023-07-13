台中藝術博覽會盛大開幕 今年海外畫廊參展數創新高

第11屆ART TAICHUNG 2023台中藝術博覽會將於明（14）日至16日盛大登場，今年邀集來自國內外共77間畫廊，在台中林酒店8至11樓展出超過500位藝術家、逾2,000件作品，其中來自海外的畫廊共有13家，數量創下新高。

台中市文化局副局長曾能汀今日代表市長盧秀燕出席開幕式表示，這次展出油畫、水墨、水彩、雕塑、裝置藝術及複合媒材等多元作品，歡迎各界民眾踴躍前往參與這場藝術盛會。

曾能汀表示，這次有13家來自日本、韓國、香港、馬來西馬等海外藝廊參與，數量創下新高，大台中的藝文產業因豐厚的基礎，順利挺過新冠肺炎疫情的衝擊影響，期望未來更加蓬勃發展。

曾能汀指出，台中藝術博覽會連續舉辦11年，已成為每年中部地區的重要藝術盛事之一，去年首次移師林酒店，精采的作品加上優質舒適的觀展環境，使得參觀人潮盛況空前，在藝壇掀起巨大的聲量，代表台中地區的藝術能量相當充沛，能不斷支持藝術家創作，也提供足夠的展演平台讓作品與藏家互動，而台中交通便捷、氣候宜人，邀請大家觀賞藝術展覽之餘，也歡迎至周邊景點走走認識台中「文化城」。

文化局說明，今年活動也持續與台中市大墩文化中心「藝術新聲」、國立新竹生活美學館「璞玉發光」，以及社團法人中華民國畫廊協會與國立台灣藝術大學共同舉辦的「台藝新人獎」等國內三大新銳藝術家展演平台合作。

期許透過媒合年輕創作者與畫廊的方式，在產官學三方攜手之下扶植更多傑出的藝術新秀。更多展覽及售票資訊請至活動官網( https://2023.art-taipei.com/taichung/tw/ )查詢。

今日開幕式包括立法委員黃國書、市議員黃守達、社團法人中華民國畫廊協會理事長張逸羣、台中林酒店總經理陳偉綸、台灣藝術基金會執行長林平、國立台灣美術館館長陳貺怡、亞洲大學附屬現代美術館館長潘襎等人出席。