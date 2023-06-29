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Uber Eats降外送費、增服務費 Uber One會員不受影響

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

為持續優化外送體驗，6月30日起，Uber Eats將調降外送費、平均降幅約40%，但會同步每筆訂單酌收服務費5-40元服務費，可望讓消費者以大約相同的整體外送相關費用，享受餐飲和生鮮日用品隨點即送的便利。不過Uber One 會員點單滿一定金額，仍持續享有無限次外送費0元和服務費0元優惠。

Uber Eats指出，明天起非會員若下訂單，將看到實際外送費、服務費和訂購的商品價格。Uber One會員滿額則仍有優惠，近期以來會員加入人數、使用次數、金額都穩定成長。

Uber Eats表示，此次調整中，外送費降幅平均約40%，根據消費者所訂購的商家、消費者所在地區、商家位置與指定送達地點的距離遠近等綜合因素而有所不同。服務費金額根據不含外送費的商品訂單金額等因素為基礎，預計約5至40元，而實際外送費、服務費以及商品費用金額應以消費者在確認每筆訂單前的結帳頁面為主。

此次調整不影響Uber One會員，只要會員App標註「金色 Uber One 圖示」的店家採買美食及生鮮雜貨，美食外送訂單消費滿199元，生鮮雜貨訂單消費滿299元即可享無限次0元外送費優惠，並同享0元服務費優惠。尚未使用過 Uber One 會員方案並全新加入會員的消費者，可享免費試用一個月，體驗眾多會員獨享的外送和乘車優惠。

Uber 消費

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