暑期打工財643億！夢幻缺：YTR、小編

隨著期末考結束，各大專院校開始放暑假，只是對不少學生來說，可能為了未來學貸的還款，或者籌措學費、生活費，急需暑期工讀機會。yes123求職網「暑期打工與實習調查」發現，高達九成五的大學生有暑期打工計畫，兩個月暑假想賺進6萬元，因此高達六成七想兼兩份工作。至於打工夢幻職缺則首推YTR、小編。

在今年放暑假後，又有多少人想要工讀呢？從yes123求職網的調查發現，合計高達九成五(94.7%)的大學生透露，「有計畫」暑期打工：64.2%屬於「開始應徵」；30.5%屬於「尚未開始應徵」。 因此今年暑期打工意願，不但略高於去年的94.2%，以及前年的93.4%，更續創2012年以來的新高。

其中想打一份工的，佔了三成三(32.6%)；也代表其餘的六成七(67.4%)，則是想兼兩份(含)以上的差：其中31.3%是「兩份」；22%是「三份」；14.1%是「四份(含)以上」。

至於選擇在暑假打工的原因，在可複選狀況下，主要依序是：「賺生活費」(68.3%)、「賺學費」(56.6%)、「想存錢」(54.4%)，以及「增加社會經驗」(48.8%)、「有學貸壓力」(39.9%)。

學生們每個月的目標，平均想賺進29,784元，代表合計兩個月，一整個暑假下來，總收入將近六萬塊(59,568元)。

若以111學年度「大專院校學生」114萬人換算，其中94.7%有意打工，「潛在暑期工讀人數」可達108萬人，預估兩個月下來的「暑假打工財」，也將上看643億元。(114萬人乘以0.947，再乘以29,784，最後乘以2，約等於643.3億。)

對於今年「最嚮往」的暑期打工行業，在可複選狀況下，前五名分別是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(36.1%)、「文(補)教業」(35.1%)、「科技資訊」(30.8%)，以及「批發零售與貿易」(23.4%)、「影音設計與時尚藝術」(21.9%)。

針對打工條件的考量，在可複選狀況下，學生們「最在意的」分別為：「離家近」(71.4%)、「薪水優渥」(70.3%)、「工作沒壓力」(54.7%)，以及「人身安全」(46.6%)、「錄取率高」(43.4%)。

假如以暑期工讀來看，男學生心中的「夢幻打工職務」，在可複選狀況下，前五名依序為：「YouTuber」(29.1%)、「外送員」(27.5%)、「粉專小編」(25.9%)，以及「試吃員」(24.6%)、「活動主持人」(23.3%)。

至於女學生心中的「夢幻打工職務」，在可複選狀況下，前五名依序是：「粉專小編」(29.3%)、「網拍筆記」(27.4%)、「展場SG、PG」(25.5%)，以及「家教」(23.9%)、「YouTuber」(22%)。