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王品擴大鐵板燒招募 優於同業兩成薪挖角 年薪拚兩百萬

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
鐵板燒儲備主廚經培訓考核，月薪加上獎金最高可達12.5萬。圖/王品集團提供
鐵板燒儲備主廚經培訓考核，月薪加上獎金最高可達12.5萬。圖/王品集團提供

王品（2727）最新鐵板燒品牌「就饗鐵板燒」今年3月問世，精品鐵板燒「阪前 和牛鐵板燒」也緊鑼密鼓籌備台中旗艦店，看好鐵板燒市場的發展潛力，王品積極拓展新店，帶動人力需求暢旺，4大鐵板燒品牌就饗、hot7、夏慕尼及阪前，下半年預計招募150名儲備幹部，並祭出更優渥的薪資條件徵才，以鐵板燒儲備主廚為例，起薪4萬、經過18個月培訓考核，月薪加上獎金最高可達12.5萬，優於同業薪資兩成以上，有機會挑戰年薪兩百萬元，希望招攬有經驗的店長及餐飲同業幹部加入王品集團

台灣鐵板燒料理年產值約76億元，消費者喜歡鐵板燒料理的口感表現，價位從100多元到3,000元，市場競爭激烈，鐵板燒已經是台灣人日常一餐，也是王品集團長年深耕的市場。因應展店需求，王品集團再砸700萬元，啟動鐵板燒人才調薪計畫，釋出150名鐵板燒儲備幹部職缺，起薪4萬，通過18個月的培訓考核，月薪可達6.5萬。

未來如果晉升為鐵板燒主廚，月薪加獎金最高可達12.5萬，優於業界薪資超過二成。無經驗新鮮人起薪3.6萬，到職6個月通過考核，加計鐵板專業技能津貼、分紅獎金，薪資可望達到44K，6個月薪資調薪幅度可達22%，較市場平均薪資高出三成。鐵板燒品牌同仁還可以申請「技能津貼」為自己加薪，只要通過集團內部職能訓練，最高每月再領8,000元津貼。除了祭出極具競爭力薪資待遇，集團內部也提供完善培訓機會、透明的升遷制度為個人職涯加值。

王品集團積極推動「同仁變股東」，自2013年領先餐飲同業，率先實施「同仁持股信託」，去年更降低門檻、補助更多，店長、主廚到職滿一年即符合持股信託的資格，「公司提撥率」一舉拉高至150％。例如每月自願從薪資提撥3,000元，公司則提供獎勵金4,500元，共7,500元購買王品集團股票，與公司營收盈餘同步成長。王品集團希望透過具競爭力的薪酬制度，吸引更多優秀人才加入王品、留在王品。

王品集團 薪資

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