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影／遠東百貨股東會 面對景氣徐旭東表示樂觀

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東（中）、總經理徐雪芳（左）出席。記者邱德祥／攝影
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東（中）、總經理徐雪芳（左）出席。記者邱德祥／攝影

遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東、總經理徐雪芳出席。百貨零售市場111年在疫情趨緩、人潮回流的帶動下，營業額擺脫連續兩年負成長。遠百零售集團在活絡的市場氛圍下，也把握商機，展現強勁的營運動能，對景氣的看法，徐旭東受訪時表示樂觀，在全世界來說好像有點影響，但是現在看來還好，還沒有到真正下來的感覺。

遠東百貨業績去年登上自民國56年成立以來新高峰。除了首年開幕的遠百竹北業績表現超越目標，既有各店特別台中、板橋兩家大型店的成長力道也相當出色，帶動整個遠百零售集團在合併營業額、稅前淨利、稅後淨利三項財務數據皆創下近五年新高，EPS亦成長5%，交出一份亮眼的經營成績單，為股東創造優異的報酬。

遠百111年合併淨利27.1億元，成長超過四成，遠百零售體系包括遠百轉投資的遠東SOGO、愛買、CitySuper零售事業111年合併營業額為1260億元，合併淨利為27.1億元，每股盈1.37元，每股發放現金股利1.1元。

遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東（左）會後受訪。記者邱德祥／攝影
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東（左）會後受訪。記者邱德祥／攝影
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東會後受訪。記者邱德祥／攝影
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東會後受訪。記者邱德祥／攝影
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東（右）、總經理徐雪芳（左）出席。記者邱德祥／攝影
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東（右）、總經理徐雪芳（左）出席。記者邱德祥／攝影
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東（右）、總經理徐雪芳（左）會後受訪。記者邱德祥／攝影
遠東百貨112年度股東常會今天在北市國軍英雄館舉辦，董事長徐旭東（右）、總經理徐雪芳（左）會後受訪。記者邱德祥／攝影

遠百 股東 徐旭東

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