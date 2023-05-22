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基捷帶動沿線房價 這站公寓近三年最會漲

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
近三年基隆沿線周邊房價漲幅，整體以百福站的表現最佳。圖／中信房屋提供
近三年基隆沿線周邊房價漲幅，整體以百福站的表現最佳。圖／中信房屋提供

基隆捷運於上月通過環評審查，第一階段規劃路線將從南港站至八堵站，其中位在基隆市境內的有5站，各為北五堵、百福、六堵、七堵、八堵，中信房屋研展室統計近三年實價登錄資料，沿線各站周邊直徑一公里內房價平均成長12.7%，漲幅最大跟減幅最大都在八堵站周邊，公寓產品，均價成長28.3%，滑落最多的是華廈產品，減少一成多。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示， 八堵站周邊的大樓華廈產品原本就較少，而近三年的均價為負成長的原因，與2020年的數筆較高單價的交易有關，當年度所有華廈的交易均為八堵知名社區東京站的釋出，因而連帶影響了均價。該社區屋齡10年，近兩年的價格一路攀升，目前非一樓物件有一坪26萬的成交紀錄，而周邊30年以上的華廈，一坪15萬內都有機會入手。

至於房價飆漲部分，統計數據顯示以八堵站周邊的公寓漲幅最為明顯，近三年每坪單價從9.9萬漲至12.7萬，漲幅達28.3%，謝欣亞分析表示，該區房價漲幅雖高，但因為房價基期較低，相比沿線各站的公寓產品，目前還是單價最低的，雖離捷運通車還有9年時間，但八堵車站有台鐵可搭乘，因此這兩年也備受青睞。

綜觀近三年基隆沿線周邊房價漲幅，整體以百福站的表現最佳，大樓均價漲幅22.5%，華廈平均漲幅15.1%，公寓平均漲幅24.0%，基隆仁愛加盟店店長劉德鳳說，百福站跟北五堵站都是基隆比較靠近汐止的區域，而百福站搭乘台鐵到南港車站僅需14分鐘，交通十分便利，中古大樓每坪大約25萬左右，高樓層(4、5樓)的公寓還有1字頭，相比汐止而言，房價非常實惠，也有不少汐止居民前來購買。

謝欣亞指出，基隆捷運綜合規劃核定後9年通車，預計車距6分鐘1班。目前第一階段僅到八堵站，第二階段才規劃深入到基隆市區，惟路線部分，由於台鐵、捷運共容難度高，目前尚未定案。

資料來源／中信房屋提供
資料來源／中信房屋提供

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