台積電衝823元創新天價 市值攀升至21.34兆元

台積電日前發布的一份新聞稿，宣布將獲拜登政府補助66億美元與在亞利桑那州（Arizona）設立第三座先進晶圓廠，令台灣各界震驚且不解。對於喜迎台積電股價創新高的股民來說，台積電這一宣示等於同時又籠罩下一層憂慮：護國神山會不會因為在美國過度投資，而傷害了它的營收獲利？ 從較宏觀的地緣政治角度來觀察整件事，也許能看得更清楚一點。...

2024-04-12 10:00