搶攻AI手機商機！華碩發表Zenfone 11 Ultra 明中午開賣售價29,990起

華碩（2357）搶攻AI手機商機，14日晚上舉行新機發表會，正式揭曉旗下Zenfone 11 Ultra，新機捨棄近年單手小尺寸策略，回歸市場主流的6吋以上大小，處理器則搭載高通Snapdragon 8 Gen 3，強打AI功能，搭載如AI搜尋助手、AI即時通話口譯等服務，隨著Zenfone 11 Ultra將於15日中午全台開賣，有望為華碩手機事業本季營運再添動能。

華碩自2021年推出Zenfone 8以來，隨後的Zenfone機型一直主打單手操作的小尺寸設計，藉此做出市場區隔。相比去年Zenfone 10的5.92吋，今年的Zenfone 11 Ultra大小一口氣提升至6.78吋，回到目前手機市場主流尺寸。另，華碩新機搭載LTPO AMOLED螢幕，螢幕占比達94%。

在處理器方面，新機採用台積電打造的高通Snapdragon 8 Gen 3，借此讓CPU提升30%，GPU提升25%，同時也讓新機在AI效能處理上有更出色表現。續航力方面，則具有5500mAh大電量和無線充電功能。

華碩今年手機策略主打AI服務，Zenfone 11 Ultra具有AI即時通話口譯功能，在通話過程中雙向即時翻譯，跨語言通話無障礙。 其他還有AI搜尋助手、AI錄音筆記、AI語音降噪、AI智慧桌布等一系列功能。

此外，Zenfone 11 Ultra升級三鏡頭模組，包含5,000萬畫素主鏡頭、1,300萬畫素超廣角鏡頭與3,200萬畫素長焦鏡頭，並加入AI防手震、AI人像錄影、AI圖像優化等功能。

華碩今年在美國消費性電子展（CES）上發表電競旗艦手機ROG Phone 8及8 PRO，並於1月上市。而Zenfone 11 Ultra則規劃明日中午全台開賣，4月1日電信通路上市，建議售價29,990元起跳。

短短一季度，華碩手機旗下兩大產品線ROG Phone及Zenfone年度新機皆已發表。至於下半年會否有新機接棒，則是市場接下來觀察重點。

華碩2023年推出Zenfone 10及ROG Phone 7，公司先前估2023年智慧手機出貨量接近60萬支上下，與2022年表現相近。隨著2024年手機市況可望回溫，業界預期華碩今年手機出貨量將優於2023年。