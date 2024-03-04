施崇棠：華碩次世代醫療平台 是聽得懂台語的 AI

PC品牌華碩（2357）董事長施崇棠4日出席「2024生策年會」，他指出，華碩投入數百人打造「xHIS次世代智慧醫療資訊平台」，雖然OpenAI舉世聞名，但以英文為主流，國台語混雜的語音辨識率很低，但華碩xHIS內建語音AI，是聽得懂台語的人工智慧。

施崇棠與技嘉（2376）董事長葉培城，以「醫療．科技產業新趨勢、新機會」為題分享趨勢展望，引言人則由廣達（2382）董事長林百里擔任。

施崇棠表示，新冠疫情加速醫療產業數位轉型，促進個人化精準健康、無遠弗屆的虛擬照護，以及醫院的營運韌性。而人工智慧搭配大數據正在賦能未來醫療場景。

他表示，華碩正透過智慧化的框架來實現理想的CPS系統，涵蓋數位基礎架構、智慧數位平台及智慧數位應用。而醫療是數據驅動的產業，因此數據共通性、應用開放性及AI數位平台將是推升智慧醫療發展的關鍵。

施崇棠指出，台灣需要發展次世代醫療資訊系統，而華碩已投入數百人打造「xHIS次世代智慧醫療資訊平台」，相信他是通往未來醫療虛實整合系統的關鍵，「就像Android帶來開放的智慧手機平台，我的目標是打造xHIS開放平台」。

值得一提的是，華碩打造的xHIS內建語音AI，而且是聽得懂台語的人工智慧。施崇棠說，OpenAI舉世聞名，但以英文為主流，可是國台語混雜的語音辨識率很低，相比華碩開發的AI，不僅會聽台語，而且中英混合辨識錯誤率最低。

施崇棠表示，xHIS內建的語音AI結合華碩的機器人Zenbo，能深化台灣需求，改善護理人力不足問題，尤其中英夾雜是台灣特殊文化，特別是在醫生與護士對談；xHIS也同時內建電子病歷AI，具有個人化看診AI服務搜索及推薦服務。

此外，華碩也開發iHarp遠距照護／醫療前瞻計劃，同樣也結合機器人Zenbo與AI，賦能遠距照護、節省照護人力。

華碩大力搶進人工智慧領域，對於相關業務何時發酵，施崇棠指出，AI是現在最重要顯學，我們有超過1,000多個人才，以及持續在AI投資。