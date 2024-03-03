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台積電熊本廠千人進駐 台籍員工佔比僅1/4、約350人

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影

台積電（2330）熊本廠已正式開幕，該廠為台積電特地挑在日本九州熊本地區，所打造的首座晶圓廠。目前該廠光是已提前完成進駐的員工數量已超過1,400人，但其中大多數的員工都來自日本當地、透過應聘活動加入，而來自台灣的員工則佔四分之一、約有350名員工，若再加上一同遷住的家人，最終已移居熊本的台人上看700多人。

台積電受到日本政府的大力支持，成功攜手索尼、電裝株式會社、豐田汽車等大廠，打造旗下首座於日本在地直接生產、供給的晶圓廠，投資金額高達200億美元。據悉，台積電不僅為輝達（NVIDIA） H200晶片提供4奈米製程代工，連產出的晶片也都採用旗下 CoWoS 先進封裝，可說是整條供應鏈的最上游。

對此，目前熊本廠員工人數約1400人，其中，台籍外派人員共有350人，內部持續推進該廠各方面發展，並看好整體規模將維持成長態勢、持續不斷的擴大。除了科技界以台積電成功進軍日本半導體市場，連來自台灣的「家鄉味」也都成功進軍日本熊本超市，屏東縣長周春米於昨（2）日帶著來自屏東的各項獨特物產，於日本熊本 SUPER COMBO 超市進行上架宣傳，

周春米指出，屏東產品拖台積電熊本廠的福，成功拓展行銷通路至日本的超市，相信最開心的就是當地進駐的台積電員工，自己現場也帶了很多好物跨海而來，要讓台積電員工和家屬盡情的採買家鄉好物。

據悉，現場除了官方及業界到場同賀外，還來了一批特別來賓，就是當地已經進駐的台積電員工和家屬，當他們聽到有台灣產品要來到熊本販售非常開心，尤其是來自農業大縣的屏東，農漁畜產品質優異，一早就興奮地等在場外準備採購。

周春米強調，台積電日本熊本廠啟用不僅是全球產經業界矚目焦點，間接帶動的商機也很可觀，縣府團隊觀察時事動態，及早就開始佈局接洽，希望搶佔先機，此次嚴選十家屏東優質品牌產品上架熊本的超市，更不能漏氣，為屏東農產打前鋒，奠定灘頭堡，未來會有更多產品前進日本市場。

台積電 日本 晶圓廠

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