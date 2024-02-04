鴻海尾牙總獎金加碼15%、最大獎百萬元 電子代工廠之最

鴻海（2317）今（4）日在南港展覽館舉行嘉年華活動，共有超過2.8萬人次參加，為電子代工廠之最，董事長劉揚偉表示，為了感謝員工一年的辛勤努力，今年總獎金加碼15%，最大獎是百萬元，同時，還有 Model C電動車可以抽獎，只要抽到，在農曆年前就可以開新車回家。

鴻海今年適逢五十周年，今年嘉年華主題為「鴻海五十龍躍武林」。暖場活動請來去年僅7歲就在法國巴黎世界級霹靂舞大賽奪冠 Nana(林李納)，大秀各式霹靂舞高難度技巧，開場活動更由主持人陳漢典和 lulu 炒熱現場歡樂氣氛。

今年嘉年華活動，鴻海一級高階主管，六大事業群總經理、FIH、FII 和鴻華先進，發言人等一級主管罕見變裝，均化身武林高手。劉揚偉和總財務長黃秋蓮更手拿金元寶和發財樹，祝賀大家龍年發大財。

劉揚偉在致詞時表示，這次嘉年華活動有非常不一樣的地方，最主要是為了我們的員工、眷屬所舉辦，希望透過嘉年華會，代表集團對員工眷屬過去一年在家默默支持我們，這是非常需要感恩的，今天最主要的就是給我們員工眷屬表達集團心意，希望大家可以感受到，今年現場超過2.8萬人共襄盛舉，有印度、越南、歐洲、墨西哥等海外員工，待會可以看到現場表演

他說，這次嘉年華除了在南港展覽館四樓有歌舞表演，一樓也準備了全台最大的室內餐車市集，還有滑雪體驗場，還有VR科技體驗區，除了這些之外，更重要的還有 Model C試乘區，也就是納智捷的n7，還有 Model B、Model E等，這是集團很重要的產品

更重要的是，他說，大家最關心的抽獎活動，獎金直接加碼15%，最大獎100萬元，希望大家都可以中獎，還有抽Model C，過年前直接開回家

劉揚偉說，鴻海除了在海外持續擴張，發展電動車，我們還發射了兩顆衛星，現在正在阿拉伯上空，今天晚上10點會經過台灣，抬頭說不定會看到珍珠號

他強調，過去一年我們同仁在海外的出差次數增加一倍，5,000人次，感謝同仁家屬，有你們支持讓我們可以在海外打拚，

為了讓鴻海人敢生、願意生，他說，鴻海推出寶寶育兒津貼，0-6歲公司養，希望透過育兒津貼讓我們有更多資源照顧小孩，到目前為止總共有1,746位受到照顧，集團去年也發出5,000多萬的獎助學金，幫助需要幫助的同學，幫助超過2,000多位需要我們幫助的學生，除了幼吾幼以及人之幼，孟子還有另外一句話，就是老吾老以及人之老，今天要開始規劃，幫年長家屬安心進去集團的養生照護中心，安養天年。