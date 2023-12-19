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手機品牌備料 下季 Mobile DRAM 均價漲幅估擴大至18~23%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

據 TrendForce 預估，2024年第1季 Mobile DRAMNAND Flash（eMMC/UFS）均價季漲幅將擴大至18~23%。同時，不排除在寡占市場格局或是品牌客戶恐慌追價的情況下，進一步墊高漲幅。

觀察2024年第1季中國智慧型手機 OEM 的生產規劃仍穩健，由於記憶體價格漲勢明確，帶動買方積極擴大購貨需求，以建置安全且相對低價的庫存水位。

TrendForce 進一步指出，過去智慧型手機市場是最早反映經濟下行的消費性產品，買賣雙方皆持續對供應鏈進行庫存調節。隨著雙方庫存落底，加上原廠減產效應作用下，促成這一波智慧型手機記憶體價格的強勁漲勢。

整體而言，明年第1季記憶體價格走勢在客戶端需求持續，以及原廠仍未拉升稼動的情況下，供需缺口加大，Mobile 記憶體漲幅將較其它應用更明顯，將成為該季的領漲項目。

智慧型手機 記憶體 2024 NAND Flash DRAM

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