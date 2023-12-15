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宏碁推出 AI-Ready 筆電 Swift Go 14

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁推出AI-Ready筆電Swift Go 14，搭載全新Intel Core Ultra處理器。宏碁／提供
宏碁推出AI-Ready筆電Swift Go 14，搭載全新Intel Core Ultra處理器。宏碁／提供

PC品牌大廠宏碁（2353）發表最新AI-Ready筆記型電腦 Acer Swift Go 14 （SFG14-72），搭載Intel Core Ultra 處理器，配備Intel Arc顯示晶片及Intel AI Boost整合性NPU，於輕薄的機身中提供高效AI運算性能。此外，宏碁亦發表最新Predator Triton Neo 16電競筆記型電腦，搭載具AI加速能力的新款Intel Core Ultra處理器以及NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU，全面支援需繁重運算需求的遊戲大作及專業應用程式。

搭載OLED面板的Swift Go 14筆電之一系列AI功能讓其如虎添翼，包括Acer PurifiedVoice及Acer PurifiedView等視訊會議與客製化工具，滿足學生、專業人士或創作者的使用需求；亦能透過Windows 11 中的Copilot AI 助理，輕鬆完成各種任務與工作。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，全新推出的Swift Go 14為目前市場上率先搭載Intel Core Ultra處理器的產品之一，不僅外觀時尚有型，更搭載高解析度螢幕及一系列最新協作技術，以多元的功能滿足不同生活型態。未來，宏碁將推出強化生成式AI應用的更多產品。

Acer Swift Go 14最高搭載全新Intel Core Ultra 7 155H處理器且獲得Intel Evo平台認證，提供性能升級所需的技術與功能，例如：即時喚醒、快速充電以及長達12.5小時的長效電池續航力。Intel Ultra Core H系列處理器配備專屬AI引擎Intel AI Boost及Intel Arc顯示晶片，能展現最佳性能，並以極致能源效率驅動多項AI功能，於遊戲及創作時打造沉浸式體驗。此款Windows 11 電腦亦能透過Intel Unison與Android或iOS裝置配對，打造以單一螢幕進行檔案傳輸、通話、訊息收發及裝置管理的無縫整合體驗。

Swift Go 14於AI技術的支援下，讓1440p QHD網路攝影機在進行影音串流或視訊會議時，不僅反應更加靈敏，且所需耗能更少。使用者能藉由Acer PurifiedVoice降低背景噪音；Acer PurifiedView使畫面呈現最佳效果，包括模糊背景、自動取景以及視線校正。當偵測到筆電鏡頭或麥克風啟用時，全新Acer QuickPanel功能會自動迅速切換成視訊會議的配置方案；此外，全新Acer AlterView則能利用AI生成的深度圖將2D圖像轉變為具3D效果的動畫桌布，並從多個角度觀賞。

此外，宏碁發表最新Predator Triton Neo 16電競筆記型電腦，搭載具AI加速能力的新款Intel Core Ultra處理器以及NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU，全面支援需繁重運算需求的遊戲大作及專業應用程式。玩家與內容創作者能於Predator Triton Neo 16享受令人驚豔的遊戲場景及畫面設計，其16吋螢幕支援高達3.2K的解析度、165 Hz螢幕刷新率及經Calman認證的顯示器，提供即時且不失真的色彩。

全新Predator Triton Neo 16 （PTN16-51）電競筆電搭載頂尖技術，一系列的升級功能讓使用者得以釋放創意潛能，主宰遊戲世界。全新Intel Core Ultra H系列處理器內建AI專用引擎與Intel Application Optimization技術，不僅能提供高效性能、流暢遊戲體驗，還能於電競筆電上進行協作；玩家更能藉由最高支援NVIDIA DLSS 3.5技術的NVIDIA GeForce RTX 4070筆電GPU， 於光線追蹤遊戲與應用程式中享有AI優化後的視覺效果。

宏碁推出AI-Ready筆電Swift Go 14，搭載全新Intel Core Ultra處理器。宏碁／提供
宏碁推出AI-Ready筆電Swift Go 14，搭載全新Intel Core Ultra處理器。宏碁／提供
宏碁發表全新Predator Triton Neo 16搭載Intel Core Ultra處理器。
宏碁發表全新Predator Triton Neo 16搭載Intel Core Ultra處理器。

AI Intel

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