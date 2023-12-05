快訊

拍板了！14奈米以下製程之IC製造技術列入國家核心關鍵技術

蕭美琴、吳欣盈國籍爭議 中選會審定結果出爐了

綠營頻打抗中保台老梗牌 學者曝國民黨機會來了：快找這2人

今年第3季NAND產業營收季增2.9% 集邦估第4季增逾2成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
TrendForce表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）（圖）積極減產的決策。路透
TrendForce表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）（圖）積極減產的決策。路透

TrendForce表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）積極減產的決策，第3季底NAND Flash合約議價方向已朝止跌甚至漲價發展，促使第3季NAND Flash位元出貨量季增3%，整體合併營收92.29億美元，季增約2.9%。展望第4季，NAND Flash產品將量價齊漲，預估全產品平均銷售單價漲幅將來到13%，整體NAND Flash產業營收季增幅度預估將逾兩成。

TrendForce認為，此前買方認為終端需求能見度仍低，擔憂市場旺季不旺，因此保持低庫存、緩提貨的採購策略。隨著供給龍頭業者大幅減產，買方出於對供應將顯著減少的預期心理因素，採購態度轉趨積極；第3季底時NAND Flash的合約議價方向已朝向止跌甚至漲價發展。

第3季營收排名下跌僅鎧俠及美光兩家業者，三星基本與第2季持平。三星方面，儘管通用型伺服器需求持續疲軟，但消費電子市況有所改善，尤其PC及智慧型手機對於高容量產品需求強勁，除庫存回補外，帶動進一步策略備貨，三星第3季獲利情況走出低谷。

第3季由於擴大減產，公司營運目標轉向積極尋求獲利，影響位元出貨季減1~3%，平均銷售單價止跌回升1~3%，第3季NAND Flash營收為29.0億美元，持平第2季。

鎧俠（Kioxia）方面，第3季平均銷售單價上漲3%，雖然受惠於Wafer合約價反彈，及筆電客戶提早策略備貨，然出貨位元隨著美系智慧型手機品牌訂單需求遞延，影響第3季位元出貨季減10～15%，導致NAND Flash營收下跌至13.4億美元，季減8.6%。

美光（Micron）受到PC、Mobile市場客戶訂單動能成長，加上部分Enterprise SSD客戶庫存回補，第3季位元出貨與第2季持平，平均銷售單價則季減15%，因此，第3季營收小幅下滑至11.5億美元，季減5.2%。第4季隨著季度合約價全面反彈，追價動能催生訂單成長，在量價齊漲的預期下，預期第4季美光營收將成長逾兩成。

其他業者如SK集團（SK hynix & Solidigm）、威騰電子（WDC）均受惠於消費電子領域需求復甦，位元出貨量上升帶動營收向上。SK集團方面，由於PC和智慧型手機應用對高容量產品需求回溫，位元出貨維持季增，支撐第3季NAND Flash營收約18.6億美元，季增11.9%。

威騰電子表示，第3季PC需求超乎預期，且行動裝置應用（Mobile）和遊戲（Gaming）類別需求具韌性，顯示降價仍有效帶動出貨位元，進而推升NAND Flash部門營收達15.56億美元，季增13%。

營收 NAND Flash Flash

延伸閱讀

價漲效應 集邦科技：整體NAND產業第4季營收季增逾兩成

2023年第4季NAND Flash產業營收估成長逾兩成

油價收跌1% 無視沙國喊話OPEC+減產可維持到3月後

金士頓強攻大陸 布局NAND相關應用…群聯、力成、點序沾光

相關新聞

中信投顧2024年展望 台股可望逐季向上AI看好CSP產業

中國信託證券投顧今（5）日舉辦2024年投資展望說明會，盤點人工智慧（Artificial Intelligence, ...

拍板了！14奈米以下製程之IC製造技術列入國家核心關鍵技術

國科會今（5）日公告共22項技術為國家核心關鍵技術清單，這次公告內容以具主導優勢與保護急迫性之技術為第一波清單，涵蓋國防...

利機明年毛利率挑戰3成 散熱片業績看增5成

半導體封測材料商利機今天表示，明年散熱片營收目標成長超過50%，真空閥門和切割研磨刀輪新品明年逐步貢獻營收，明年整體毛利...

今年第3季NAND產業營收季增2.9% 集邦估第4季增逾2成

TrendForce表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）積極減產的決策，第3季底N...

NAND Flash價漲 集邦估第4季產業營收季增逾兩成

集邦科技今日發布NAND Flash調查報告指出，受惠三星積極減產、買方採購態度轉趨積極，第3季底時NAND Flash...

價漲效應 集邦科技：整體NAND產業第4季營收季增逾兩成

研調機構集邦科技（TrendForce）表示，第3季NAND Flash市場變化主要轉捩點為三星（Samsung）積極減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。