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Appier助南韓遊戲業者Nexon 加強新遊戲業績和獲客能力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI核心行銷科技業者Appier運用 AI SaaS 技術協助企業化解不同類型的商業挑戰，取得大客戶南韓知名遊戲公司 Nexon，協助其獲取高價值遊戲玩家的。Nexon 在《地下城與勇士》的行銷活動中，運用Appier的AIBID獲取高價值用戶，從遊戲發行的第一天即推升下載量；應用AIBID 再行銷《跑跑卡丁車 Rush+》的遊戲用戶，提高用戶轉換率並促進更多應用程式內購買。

Nexon 和 Appier 自2017年起合作，AI行銷科技導入多款 Nexon 知名作品，確保遊戲從上線第一天起即能獲得絕佳成果。Appier的AIBID用戶獲取解決方案，可為每一款遊戲精準辨識並鎖定高價值玩家。 AIBID採用Appier獨有的AI 受眾模型，它能精心識別和定位高價值玩家，針對不同遊戲設計最符合其目標的獲客機制。透過對遊戲應用程式中的玩家互動、文本資料、行銷素材的深入分析，在廣告投資報酬率（Return on Ad Spending，ROAS）方面具備優異的成效，有效協助遊戲品牌鞏固玩家的留存與互動。

在 Nexon新遊戲《地下城與勇士》發表後的第一週至第四週， Nexon運用 AIBID解決方案，促使整體遊戲的破關率增加 6.9%，應用程式內購買量成長近 1.4 倍。在ABID的推波助瀾下，下載該遊戲的用戶續玩動力增強，也成功為應用程式貢獻更多消費。

不同於新遊戲發行，遊戲在發行一個月後，隨著其他競爭對手有新品問世，玩家的注意力容易被分散，即使是最夯的話題遊戲也會面臨玩家興趣減弱的問題。 Nexon 旗下的熱門遊戲《跑跑卡丁車 Rush+》當時即面臨此情況。《跑跑卡丁車 Rush+》是 Nexon 《跑跑卡丁車》的手遊版，在發行後第45天開始出現下載量成長趨緩的情形。為了扭轉局勢， Nexon導入了AIBID的再行銷功能，成功激活收到再行銷訊息的玩家，帶動整體轉換率提升了55%，以及App 內購買次數提升16%。

與用戶獲取功能相同，AIBID 的再行銷功能之所以能帶動轉換率與購買次數，是基於運用 AI 對玩家行為進行分析，包括但不限於近期的購買行為、破關速度、登入頻率等，根據這些行為分析找出值得再行銷的玩家。例如過去 3 天內具有 App 內購買行為、5 天內完成遊戲第 25 關，以及單日內開啟遊戲至少 5 次以上。在圈定符合條件的玩家後，AIBID 會發送通知給這些玩家，提醒他們繼續破關，或是回到遊戲中。

AI 勇士

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