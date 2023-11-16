NVIDIA攜手微軟 為企業推出生成式人工智慧代工服務

NVIDIA（輝達）今天推出一項人工智慧代工服務（AI foundry service），旨在為部署在Microsoft Azure上的企業和新創公司，增強客製化生成式人工智慧應用程式的開發和調整。

NVIDIA人工智慧代工服務匯集三個要素：一系列的NVIDIA AI Foundation Models、NVIDIA NeMo™框架和工具以及NVIDIA DGX™ Cloud人工智慧超級運算服務，這為企業提供一個端到端的解決方案，用於創建自定義生成式人工智慧模型。然後，企業可以使用 NVIDIA AI Enterprise軟體部署客製化的模型，以驅動生成式人工智慧應用程式，包括智慧搜尋、摘要和內容生成

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，企業需要客製化模型，來執行根據公司專有DNA（即資料）訓練的專業技能。NVIDIA的人工智慧代工服務結合生成式人工智慧模型技術、大型語言模型訓練的專業知識，和巨型人工智慧工廠。NVIDIA在Microsoft Azure 中建立了此功能，以便世界各地的企業可以將其客製化的模型與微軟世界領先的雲端服務連接起來。

微軟董事長暨執行長Satya Nadella表示，微軟與NVIDIA的合作涵蓋了Copilot堆疊的每一層 – 從晶片到軟體 - 共同為這個人工智慧新時代進行創新，憑藉在Microsoft Azure上的NVIDIA生成式人工智慧代工服務，為企業和新創公司提供在雲上構建和部署人工智慧應用程式的新能力。

NVIDIA人工智慧代工服務可用於為各產業客製化生成式人工智慧驅動應用程式的模型，包括企業軟體、電信和媒體。一旦準備好部署，企業可以使用一種稱為檢索增強生成（RAG）的技術，將其模型與企業資料相連接，並獲取新洞察。

作為Microsoft Azure上NVIDIA DGX Cloud的第一個客戶，SAP計劃使用NVIDIA人工智慧代工服務和最佳化的RAG工作流程，搭配在Azure上運行的NVIDIA DGX Cloud和NVIDIA AI Enterprise軟體，來客製化並部署其新的自然語言生成式人工智慧助手Joule®。

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