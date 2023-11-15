低軌衛星終將落地台灣 中華電信與 Eutelsat OneWeb 簽約

中華電信（2412）宣布，於倫敦時間11月14日與歐洲通訊衛星集團（Eutelsat Group）子公司 Eutelsat OneWeb 簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，中華電信執行副總經理簡志誠率團親赴英國倫敦之 Eutelsat OneWeb 總部實地參訪低軌衛星設施，雙方並就後續合作進行深入討論。

簡志誠表示，Eutelsat OneWeb 已發射逾600顆低軌衛星，在離地球表面1,200公里的12個軌道平面上運行，衛星訊號預計於2024年可望覆蓋全台，本次中華電信與 Eutelsat OneWeb 之深度合作，將引領台灣進入低軌衛星應用的新紀元。

OneWeb 低軌衛星網路由低地球軌道（LEO）衛星組成，相對於傳統的地球同步衛星（GEO）而言更接近地球表面。低軌設計使 OneWeb 能夠提供高速傳輸、低延遲的通信服務，加上低軌衛星數量多，衛星通訊服務的可靠度高。

中華電信強調，取得台灣獨家代理權後，將全力配合數位發展部「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，積極佈建國內700個及國外3個 LEO 衛星終端設備站點 hot spot，以及於國內離島、偏遠地區及重要行動通訊節點等地之行動通訊基地臺建立與核心網路連線所需之衛星後傳鏈路（backhaul），確保在緊急狀況下國內重要通訊仍能正常運行，支援政府指揮調度體系正常運作，深化國家通訊網路韌性。

中華電信表示，規劃將低軌衛星用於強化中華電信內部的網路韌性，整合多重網路備援，包括衛星通信、固定網路、行動網路、海底電纜、微波通訊等，為政府、企業及個人提供可靠的數位韌性解決方案，也將持續與國際及國內業界積極合作，參與各項衛星關鍵重要發展，未來亦規劃在台灣建立低軌衛星服務終端驗測中心，攜手政府、衛星研發機構、學術單位及衛星產業相關業者，整合國內外衛星服務資源，共同促進國內衛星產業發展。

商品推薦