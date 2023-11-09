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張忠謀獲頒首屆李國鼎獎 好友黃仁勳到場祝賀憶當年
台積電（2330）創辦人張忠謀今（9）日出席「第一屆李國鼎獎」頒獎典禮受獎，他的好友輝達執行長黃仁勳與夫人皆到場，黃仁勳並特別致詞祝賀，他說，張忠謀是一個世代的象徵非常榮幸能到場，他並特別回顧當年和張忠謀初識的談話。
今日頒獎典禮張忠謀夫人台積電慈善基金會董事長張淑芬陪同，台積電董事長劉德音等人也到場觀禮。黃仁勳也說，張忠謀創立的台積電帶來三個關鍵奇蹟，不僅替客戶客製化、生產的規模、創新的技術。
黃仁勳致詞也說，永遠記得首次和張忠謀談話時他提到的integrity(正直)成為台積的堅實企業文化，而Trust正是我們所相信的加上便宜的生產成本，讓所有客戶都能實現他們的創新，這是incredible（不可思議）的成就。台積是張忠謀創業的masterpiece（最傑出的作品）。
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