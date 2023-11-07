創見董座：記憶體回溫 營運逐季攀升到明年第2季

記憶體模組大廠創見（2451）在第3季每股稅後淨利繳出1.93元，創下五個季度以來新高後，在記憶體市況一片看好情況下。創見董事長束崇萬認為，記憶體市況已經出現回溫跡象，預期從今年第4季開始營運有機會逐季成長至少到明年第2季。

三星、美光及SK海力士等記憶體大廠近期都開始調漲DRAM、NAND Flash等記憶體報價，連帶讓通路及模組等供應鏈共享漲價效益。束崇萬指出，近期確實有感受到記憶體報價回升的氣氛，目前尚無法確定明年第1季漲幅多少，但報價的確可望持續升溫。

至於報價上漲的主要因素，束崇萬認為，主要是因為先前市況相當疲弱，不過記憶體大廠雖然隨後啟動減產，但由於庫存水位持續攀升，加上閒置機台讓每位元產出成本大增，使季度財報連續好幾季虧損，在近期手機、PC等終端應用開始回升之際，記憶體大廠開始採取控制出貨策略，同時調升報價，才讓價格開始有回溫趨勢。

束崇萬預期，記憶體廠為了讓自家產品不再持續虧損，預期這波逐季調漲策略將會從今年第4季開始，至少一路維持到明年第2季，連帶將可望讓下游通路及模組廠受惠，創見同樣可望享有同樣效益，營運自然有望持續升溫到明年第2季。

據了解，創見目前有超過五成產品線供給到工控市場，近期工控及通路市場都需求都出現開始逐步升溫態勢。法人推估，創見第4季營運將可望繳出優於第3季的成績單，明年上半年營運亦將明顯優於今年上半年水準。

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