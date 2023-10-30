台積電中科擴廠帶動科技建廠需求 助國產台中業績成長

「護國神山」台積電（2330）中科先進製程擴建案預計明年6月動工，另在銅鑼科學園區設立先進封裝廠，都帶來龐大的混凝土需求。國產建材實業（2504）表示，台中廠在太平廠加入營運後，可發揮區域聯防競爭力優勢，合力供應台積電擴廠，有助於挹注未來業績成長。

中科管理局為配合台積電擴建新廠，提出中科台中園區擴建二期都市計畫變更案，台中市都委會8月審議通過，報請內政部都委會審查，預計明年6月交地建廠。

中科擴建二期緊鄰台中園區西側，面積89.75公頃，計畫引進半導體與上中下游產業鏈，開發完成後可創造4,857億元年產值，提供4,500個就業機會，對半導體產業發展至關重要，也能帶動周遭區域熱絡發展。

國產台中廠廠長謝及人表示，台中廠從中科草創時期就開始供應，過去協助台積電、友達光電、巨大機械等五成以上的科技建廠，近期惠特科技位於台中工業區的營運總部大樓新建工程，台中廠也獨家供應5萬立方米混凝土，擁有豐富科技建廠經驗。

隨著太平廠加入營運、日上軌道，將以混凝土大量澆築的高供應能力、科技行控與顧問服務等優勢，成為台積電擴建廠的強力後盾。

另外，台積電近期宣布在銅鑼科學園區建廠，這是台積電繼龍潭、竹南、南科後，第六座封裝生產據點。這項消息，對於國產台中廠而言也是一大利多，將可與苗栗廠、新竹廠協同作業，讓營運氣勢更加暢旺。

目前，台中房市以北屯區最為火熱，近年受惠於軌道經濟與重大建設利多，北屯區總人口數日前已正式突破30萬人，區域內各重劃區的建案齊發，尤其14期重劃區最為精華，成為台中人心中房市未來十年的風向球。

國產台中廠過去供應「達麗居山」、「達麗創世紀」、「國泰MOST+」、「亞昕一沐」、「北屯綠生活」等指標建案；有了太平廠之後，運距僅20分鐘，更有助於房建市場業績提升，近期興建中的「寶輝THE SPRINGS」、「順天KING'S ROAD」等豪宅建案，均由台中廠供應。

另外，台商回流也挹注台中豪宅買氣提升，國產台中廠囊括了「忠泰老佛爺」、「勤美之森」、「國泰層峰」、「白朗峰」、「豐蒔」等百億指標豪宅。

其中，由法國RDAI建築設計團隊操刀的「豐蒔」，規劃地上27層、地下6層，柱內使用國產建材10,000磅高強度混凝土，打造國際精品建築。

國產表示，太平廠加入營運後，營運戰線可延伸到大台中東區、太平、霧峰、甚至草屯地區，台中廠近期供應了「春福興波」、「春福安波」等指標建案，其中「春福安波」位於干城重劃區，規劃3棟地上21層建築，將與煙波飯店共構，引領台中飯店宅新趨勢。

而國產建材實業旗下的國宇ALC輕質磚，具有輕質、防火、隔熱、隔音等優良性能，受到台中房建市場青睞，近期獲南屯預售案「金林無界」指名使用。

公共工程方面，目前興建中的台中國際會展中心、逢甲大學共善樓、自來水園區辦公大樓都是由國產台中廠供應，台中國際會展中心預計2024年完工、2026年啟用，將成為全台最大的國際會展中心。

逢甲大學共善樓由東京奧運主場館建築大師隈研吾操刀設計，預定2024年完工，可望成為繼台中歌劇院之後，另一個國際級地標建築。 台積電先進製程廠預計落腳中科擴建二期的台中高爾夫球場。國產提供 國產建材實業台中廠協助中科台積電建廠。國產提供

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