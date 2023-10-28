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悠遊卡手機加值服務 獲數發部「IT Matters產品/專案獎」

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付Easy Wallet APP的「悠遊卡加值機」服務，今年榮獲數位發展部數位產業署設立「IT Matters產品/專案獎」。圖中為悠遊卡公司董事長林志盈(中)及同仁前往接受頒獎。悠遊卡公司提供
悠遊付Easy Wallet APP的「悠遊卡加值機」服務，今年榮獲數位發展部數位產業署設立「IT Matters產品/專案獎」。圖中為悠遊卡公司董事長林志盈(中)及同仁前往接受頒獎。悠遊卡公司提供

為鼓勵國內IT產業創新服務，數位發展部數位產業署設立「IT Matters Awards」。悠遊卡公司以手機悠遊付Easy Wallet APP的「悠遊卡加值機」服務，獲得今年度「IT Matters產品/專案獎」。

悠遊卡公司表示，悠遊卡過去的加值方式，無論是手動或自動加值，都需要將悠遊卡攜帶至特定地點，才能進行。2022年悠遊卡公司研發推出在手機悠遊付APP上「悠遊卡加值機」功能，提供儲值卡端末設備功能，無論Android 或iOS系統，只要手機具備NFC功能，就能讓持卡人在手機上以NFC感應對晶片悠遊卡進行加值、購買月票、查詢餘額等多種功能。

「悠遊卡加值機」服務為去年年底推出的新功能，此功能配合超級悠遊卡(晶片悠遊卡)推出，不僅為台灣首創，更讓持卡人可以隨時、隨地為超級悠遊卡加值，大大增加其便利性，更得以降低人工或機器加值的成本，推動從支付到加值的全面數位化，打造一個便利的無現金生活。

悠遊卡公司董事長林志盈在接受頒獎時表示，感謝各界對悠遊卡公司同仁的努力予以肯定，對同仁們是非常大的鼓勵。悠遊卡公司致力於提供消費者更為便利的支付工具，在今日數位化的時代，支付工具的全面數位化是不可逆轉的趨勢，悠遊卡的角色更為重要，也將秉持著服務的精神，持續開發更多的功能，以回饋熱愛悠遊卡的持卡人。

這個獎項是我們努力不懈的最佳見證，未來將持續培育更多的IT人才，營造共創和諧、透明開放與健康優質的工作環境氛圍，推動台灣的數位競爭力。

悠遊卡 手機 悠遊付 晶片 NFC

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