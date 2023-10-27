資策會攜手ESG產學研合作平台 共創產業碳中和人才發展生態系
資策會今（27）日與嘉南藥理大學、社團法人台灣產學研合作發展策進會聯手創建的「ESG永續發展產學研合作平台」簽署策略合作備忘錄（MOU），提供人才認證、專業指引及媒合服務，確保台灣永續發展人才在經過平台的實務訓練後，得到資策會的認證與指引，從而具備在國際舞台上展現卓越表現的能力。
在數位當道的世代，員工不僅具有專業技能，還需要具備數位技能，以確保他們能夠有效地應對各種挑戰，而資策會數位教育研究所（教研所）憑藉多年深耕人才培訓的經驗，結合平台在ESG領域專業知識，透過發展碳中和實作人才培育機制、實作人才手把手指導、訓用護照等合作，為產業建立「ESG可信任的人才庫」，協助企業可在ESG議題上，確保輔導的顧問、參與的同仁所具備的專業能力。資策會與「ESG永續發展產學研合作平台」的合作，有助於推進台灣學術界及產業界，為台灣的永續發展創造更多的可能性，共創產業碳中和人才發展生態系。
資策會蕭博仁副執行長在簽署儀式上表示，目前資策會積極轉型為「第三方機構」，以此獨特的角度，有助於企業實現數位轉型與永續發展的雙軸轉型目標。此次與ESG永續發展產學研合作平台共同簽訂合作備忘錄，不僅是一份紙上的協議，更是為台灣的永續發展人才建立一個堅固基礎的開始。
嘉南藥理大學錢紀銘校長也提到，學校與協會成立ESG永續發展產學研合作平台也是希望透過平台的角色，能夠更廣泛的協助企業導入ESG，並針對相關所需的人才進行培育，帶著人才手把手的從碳盤查到企業綠色轉型。
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