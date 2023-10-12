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鴻海釋出量產版Model B官方影片 美麗登場

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海釋出量產版Model B官方影片。擷取自鴻海官方影片
鴻海釋出量產版Model B官方影片。擷取自鴻海官方影片

鴻海（2317）今（12）日釋出量產版的 MODEL B 都會電動車，2022年鴻海電動車開放平臺推出了參考原型車「Crossover 都會電動車款」，備受外界好評。今年，鴻海將設計和性能進一步優化，MODEL B 量產版將以新姿態再度登場！⁣⁣

⁣⁣鴻海表示，Beauty 美麗極致已是標配，加上 Beast 操控性能，無論動靜都將成為最引人矚目的焦點！2023鴻海科技日，10月18日 MODEL B 量產版正式揭曉。

鴻海釋出量產版Model B官方影片。擷取自鴻海官方影片
鴻海釋出量產版Model B官方影片。擷取自鴻海官方影片
鴻海釋出量產版Model B官方影片。擷取自鴻海官方影片
鴻海釋出量產版Model B官方影片。擷取自鴻海官方影片

鴻海 電動車

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