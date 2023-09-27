揚博推專利新品 搶進節能PCB設備

PCB設備商揚博（2493）今（27）日受邀交易所法說會，董事長蘇勝義提到，公司ECO System熱回收系統已在海外客戶端裝機應用，新品也將在10月電路板國際展會（tpca show 2023）上發表，預期第2個客戶後續很快出現，因應氣候變遷，預期相關熱回收專利有助於工廠製造加分。

揚博統計，2023年上半年主要PCB自製設備用途主要以載板及HDI、類載板占比較高，應用市場包含智慧型手機汽車電子、伺服器乃至AI相關產品市場。

就公司自製設備，揚博製造管理處副總巫坤星說，今年正式推出五項專利Ampoc 5A (Arrows)專利新產品，並將於今年10月tpca show 2023電路板國際展覽會公開發表，其中ECO System熱回收系統這項專利設計，將熱氣轉換成熱水的能源轉換概念用於設備設計，應用於工業生產過程所需，能比傳統電熱省電一半，因應地球暖化節能的趨勢，有利客戶節能減碳。

就未來設備研發與需求展望，巫坤星說，包含ABF載板高階製程設備需求。各PCB廠跨入高階產品競爭，包括5G相關載板、類載板、HDI、軟板設備需求。電動汽車與安全相關PCB設備需求，以及節能減廢設備持續研發。

就設備無人化與自動化，巫坤星也說，自製設備專利五項也已針對該領域投入，配合高階PCB客戶需求。

另外揚博說明，今年上半年負債比率44.04%，主要在對去年股息發放4元，發放後負債比率有望下降。

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