德誼：iPhone 15開放預購 8成消費者鎖定Pro系列

蘋果經銷商德誼數位15日開放消費者預購iPhone 15系列新機，觀察今年預購狀況，8成消費者鎖定Pro系列，其中，以iPhone 15 Pro 新色原色鈦金屬呼聲最高，將近4成消費者偏好iPhone 15 Pro系列全新「原色鈦金屬」，而容量方面，有5成以上的消費者偏好適中容量256 GB的機型。

德誼今年獲得Apple官方授權，成為iPhone新機線上預購的經銷商，自15日晚間8點起，消費者即可於德誼數位網路門市預購iPhone 15系列新機，並於22日開賣當天陸續出貨。

根據德誼數位調查顯示，2成的民眾對於新機特色最有感的為全系列改採具通用、環保、快速充電特色的USB-C充電孔。此外，打算購買iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max的消費者，其中2成是受到Pro系列採用鈦金屬材質設計的特色所吸引。

德誼數位總經理黃麗容表示，今年iPhone採用鈦金屬設計，因為材質改變、重量變輕，吸引不少消費者，加上Pro Max光學變焦的新功能，也讓消費者非常有感，看好今年整體銷售表現；德誼也致力推出更優質的新服務，會員不用出門就能上網預購新機，iPhone 15開賣當天更推出3小時快閃限量下單當日速配的活動，讓會員能在第一時間拿到新機到手，今年也推出豐富活動及多元服務的「5新級體驗」，同時提供豐富的周邊配件給消費者多樣化的選擇，希望觸及到不同客群。

商品推薦

udn討論區