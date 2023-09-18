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PChome攜手華碩 每月2,999元起推筆電訂閱制

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭（8044）旗下金融科技公司21st FinTech（廿一世紀數位科技），去年首度推出台灣市場獨一無二的「iPhone訂閱方案」後，今日宣布重磅攜手全球科技領導品牌－華碩（2357），全新推出全台獨家的「華碩筆電訂閱方案」，訂閱週期為12個月，消費者僅支付低月付款，即可享有無卡分期付款、專屬裝置保障，並承諾隔年將快速安排換新機及回收舊機的整合服務，讓消費者省錢、省事、輕鬆換機無負擔。

全球調研機構Juniper Research調查指出，2022年全球「訂閱經濟」市場價值將高達2,750億美元；GO SURVEY的市調也發現，以「擁有商品」為主的訂閱模式，可說是成長快速、指日可待的趨勢，諸如：汽機車、化妝品、飲食等日用品，都可以被訂閱，萬物皆可訂閱的新時代來臨。

21st FinTech作為台灣金融科技產業中服務最多元完整的公司之一，瞄準新世代消費族群緊追潮流，並崇尚靈活彈性的消費模式，看好訂閱商機將持續蓬勃發酵，今年再度獨步全台，跨界攜手華碩推出「華碩筆電訂閱方案」，具備「年年換新機」、「低月付款」、「免預繳免押金」、「專屬保障」、「回收承諾」五大特色。

華碩首波推出售價59,999至149,999元的頂規機款開放訂閱，包括提供精巧強悍的ROG Flow Z13、具備頂尖戰力的ROG Strix SCAR 18，和全球首款4K雙螢幕電競筆電ROG Zephyrus Duo 16，消費者只要選擇訂閱方案，線上申請並完成審核，訂閱商品將配送到府，免預繳、免押金，最低月付2,999元起，即可享受最頂級的ROG電競筆電與華碩完美保固維修服務。

電競筆電 華碩

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