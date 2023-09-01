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英特格控侵權 家登：堅信並無侵害他人權利

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

晶圓傳載方案商英特格（Entegris, Inc.）今日上午控訴家登（3680）侵權，家登今日下午對此回應，公司目前尚未收到起訴狀，無法具體表示意見，惟家登將委請專利律師團隊積極協助處理，捍衛家登精密及股東權益，家登精密一向尊重智慧財產權，任何產品之研發過程均經過審慎評估與嚴謹的專利檢索，家登精密堅信並無侵害他人專利之情事。

家登表示，公司向來尊重智慧財產權與法院專業判斷，且相信法院定會秉公判決。英特格此次新聞稿中聲稱「法院針對英特格與家登公司的專利侵權訴訟案做出的判決，皆有利於英特格。」等語，顯然對智慧財產法院判決結果有過度自信之情，恐會影響社會大眾對於法院公正性之觀感，家登公司對此態度深表遺憾。

家登指出，英特格與家登互為競爭廠商，過往即有多次專利議題之訴訟攻防，此為商場上常見之事，英特格此專利訴訟之提起，現階段對公司營運並無影響。

家登表示，晶圓載具為家登精密今年快速成長的關鍵性產品，已取得大量出貨實績，為家登精密增添營運新動能，此為家登精密在晶圓傳載市場上的另一個重大里程碑，併與向公眾說明。

家登 晶圓 智慧財產權

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