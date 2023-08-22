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十銓與美國ASI 公司合作 擴大美國市場版圖

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓與美國ASI 公司合作， 擴大美國市場版圖。圖／十銓提供
十銓與美國ASI 公司合作， 擴大美國市場版圖。圖／十銓提供

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日宣布與美國知名代理商ASI Computer Technologies 展開合作，旨在持續深耕北美市場，ASI Computer Technologies總部位於矽谷，是IT 產品和提供電腦硬體及軟體解決方案領域翹楚。結合ASI Computer Technologies在美洲市場超過35年的代理商經歷以及廣泛的經銷資源，攜手搶攻十銓科技在北美地區市占率。

十銓經營北美市場多年有成，2015年起首先從電商開始佈局，伴隨全球電競浪潮席捲而來，十銓科技立即插旗北美電競及SI裝機市場，B2B商業版圖不斷擴大，近三年整體營業額及銷售量成長五成以上。身處在人人皆可是創作者的時代，創作者市場需求強勁，美洲市場幅員廣大且擁有龐大創作者產品線商機，本次以T-CREATE記憶體及電腦配備升級首選的TEAM記憶體、固態硬碟作為首波攻佔市場戰力，攜手ASI將十銓科技產品深入美國市場，提升品牌價值。

ASI Computer Technologies總部位於矽谷，該公司成立於1987年，這35年來一直都是 IT 產品和解決方案銷售通路的佼佼者，在美國和加拿大設有 9 個區域銷售和物流運營機構，並迅速發展成為美國和加拿大 8,000 多家經銷商的首選合作夥伴， ASI 同時提供廣泛的產品、組件、解決方案和專業服務陣容，也是十銓科技選擇搶攻美加市場的信賴夥伴的因素，期盼未來與ASI一齊帶動品牌銷售，擴大品牌搶占美國市場版圖，創造雙贏。

十銓 美國 記憶體

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