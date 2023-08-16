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英特爾宣布終止收購Tower 集邦指「2大問題」恐讓晶圓代工市場增添挑戰
英特爾今日正式宣布終止收購Tower高塔，引發市場討論，對此TrendForce今（16）日出具最新分析指出，現正式宣布終止Tower的收購計畫，將為Intel在晶圓代工市場競爭帶來更多不確定性及挑戰。
TrendForce分析，在競爭者四起的晶圓代工市場，擁有寡占特殊製程技術及多元產線將是業者在產業下行中保持獲利的關鍵。在缺乏Tower佈局多年的特殊製程協助下，Intel 在晶圓代工事業的技術將如何佈局及擬定策略值得關注。
TrendForce也說，如同TrendForce先前提及，Intel積極進入晶圓代工市場，仍須面對的問題包含：
（1）Intel長年以製造CPU、GPU及FPGA或其周邊I/O晶片組等主晶片，缺乏其餘晶圓代工廠所擁有的特殊製程，是否能成功併購Tower以拓展其產品線及市場仍相當重要。
（2）除了財務分割外，其工廠等實際產能如何切割，是否能成功效仿AMD/GlobalFoundries或Samsung LSI/Samsung Foundry的模式進行完全分割，以達到晶圓代工「不與客戶競爭」的宗旨，同時面臨其大客戶Intel設計部門的訂單外流挑戰，亦是值得觀察的重點之一。
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