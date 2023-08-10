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景氣冷 8吋晶圓代工 傳台積罕見降價

聯合報／ 記者尹慧中張瀞文／台北報導

業界傳出，受終端需求不振與市場競爭影響，台積電與轉投資世界先進近期陸續調降八吋晶圓代工報價，最高降幅高達三成。即便八吋晶圓代工並非台積電營收主要來源，但台積電過往在價格上相對堅定，不輕易漲價也不隨便降價，如今降幅最高達三成引發關注。

業界評估，台積電主要營收、獲利動能來自十二吋晶圓代工與高階製程，八吋晶圓代工報價降，對台積電衝擊有限，但對僅有八吋晶圓代工業務的世界先進而言，衝擊相對大得多。以晶圓代工生產流程約三個月估算，相關衝擊應會從十、十一月過後顯現，第四季業績不妙。

對於相關傳聞，台積電昨（九）日無評論，世界先進昨也不評論價格議題，不過，世界先進董事長方略日前在法說會上坦言，確實有認知到國際大廠殺價對世界先進營運造成一些影響，世界先進將正面應對。

外傳台積電與世界先進依據各別客戶的訂單量與不同購買模式，給予的降價幅度約百分之十至百分之三十不等。

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