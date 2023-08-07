佳世達法說會／組織優化提升綜效 好牌重組共創多贏

佳世達（2352）為達「2027年高附加價值事業獲利過半」之新願景，積極進行組織優化以創造多贏。繼拍檔子公司進行益欣四合一、以擴大組織綜效，佳世達在醫療事業以明基醫（明基三豐）為核心，組織醫材艦隊，智能方案事業群的邁達特也將聯合Brainstorm，加速搶攻北美AI運算市場商機。

佳世達7日舉行線上法人說明會，說明上半年營運結果與未來展望。

佳世達董事長陳其宏表示，佳世達高附加價值事業營收在上半年維持51%過半，「先長胖、再養壯」，接下來朝獲利過半目標邁進。除了提升毛利、擴大高毛利事業之經濟規模、增持旗下獲利表現良好的關係企業，也陸續進行「好牌重組」，優化組織綜效以創造多贏。

佳世達總經理黃漢州指出，藉由組織優化並聚焦，性質類似的事業更能整合資源、並加速發揮綜效，並貢獻母公司的整體競爭力；此次醫材組織調整將加速打造醫材艦隊、合力拓展亞洲市場，智能方案也將更能發揮企業IT及OT智能化夥伴之角色，協助客戶加速數位轉型。

本次醫療組織調整是為了極大化醫療事業群綜效，帶動集團透析、醫美等領域產品線之未來成長，因此以明基醫為醫材事業之旗艦，取得凱圖40%股權，組織優化後，明基醫與凱圖合力擴展醫材產品及開拓海外市場，加速擴大綜效以強化集團醫材競爭力。

智能方案事業群以IT (邁達特（6112）) 與 OT (友通（2397）) 雙主軸，協助全球企業夥伴數位轉型，提升企業經營績效。此次組織優化，邁達特結合Brainstorm拓展北美AI運算市場，友通持續提供CPU/GPU 智能運算關鍵模組予以全球OT方案商及Brainstorm。