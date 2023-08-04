普鴻H1每股盈餘2.9元 年增51%創同期高

普鴻（6590）昨（3）日公布上半年合併營收達3.16 億元，年增 30%，歸屬母公司稅後淨利0.61億元，年增 76%，每股盈餘（EPS）2.9 元，年增51%，營收、稅後淨利及每股盈餘，皆創歷史同期新高。

普鴻指出，上半年營收、獲利主要貢獻，來自於旗下融合機伺服器（Server）獲各大銀行採用，該機能融合機具備軟、硬體整合及快速回應架構，可因應主管機關規範30分鐘內營運不中斷的需求，並有微服務（雲原生）架構可做到雙活及過版不停機，還有子公司捷智商訊及轉投資華致資訊的獲利挹注。

展望下半年營運表現，普鴻透露，團隊積極推動 HSM 硬體加解密設備資安產品，並以「資安國造」為已任，而子公司捷智商訊導入生成式 AI 技術，目前已應用在金融業的智慧法遵系統、大數據資料收集暨應用，普遍已運用在洗錢防制系統（AML）上，且持續投資研發新技術，以創造高效益。