大摩看PC 點將七大台廠

英特爾上周召開財報會議之後，摩根士丹利證券（大摩）釋出最新觀點指出，英特爾認為個人電腦（PC）庫存逐漸恢復健康水準，下半年出貨量將更貼近消費需求，同時，規格升級將成為推升需求的潛在動力，看好廣達、嘉澤、金像電、技嘉、緯創、緯穎、台達電等七大台廠。

英特爾Meteor Lake下半年將問世，新處理器的特色是搭載Intel AI Boost這個專用AI引擎。英特爾表示，隨著Meteor Lake上市，人工智慧（AI）PC時代也將展開。

大摩科技產業分析師高燕禾認為，目前還很難量化這個商機及整體潛在市場，但值得關注，因為宏碁等許多其他PC品牌也認為這有利於推升PC需求及規格升級。

高燕禾指出，英特爾看好PC市場長期展望，與大摩看法一致，預期規格升級將成為推升需求的潛在動力，配合AI將對伺服器市場產生積極的影響，使PC下游硬體產業展望樂觀。

此外，英特爾認為PC庫存現在恢復到健康的水準（這點與超微看法不同），並預計下半年出貨量將與消費量更趨於一致。在伺服器方面，英特爾認為下半年將繼續消化庫存，進一步受到支出轉向AI所影響，但AI將長期擴展伺服器CPU的整體潛在市場。

英特爾也認為，AI能擴展伺服器CPU的整體潛在市場。高燕禾分析，這點與微軟、Google、Meta的資本支出趨勢一致，這三家大廠不僅要投資AI相關，也投資整體資料中心。

報告還提到，市調機構IDC統計，第2季桌機及筆電出貨量為5,990萬台，年減13%，比大摩預估的5,760萬，年減17%還高出4%。其中，筆電出貨量年減11%到4,430萬台，比大摩的預期高出8%；桌機出貨量年減19%至1,560萬台，比大摩的預期低5%。

高燕禾建議，在相關的投資布局方面，建議挑選受惠AI及雲端加持、且明年下半年受惠換機潮利多的PC股，台廠中，廣達、嘉澤、金像電、技嘉、緯創、緯穎、台達電等七檔台股都給予「優於大盤」評級。這是外資圈中首篇點出換機潮利多的報告。